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Депортес Копиапо
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Копиапо
2 : 0
31.03.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 10 тур
Уачипато
0 : 4
28.04.2024
Универсидад де Чили
Кубок Либертадорес, 3 тур
Уачипато
0 : 0
25.04.2024
Стронгест
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Копиапо
0 : 1
27.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 9 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
22.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Копиапо
2 : 0
31.03.2024
Унион Ла Калера
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Расписание матчей
Чили. Примера
Уачипато - Депортес Копиапо
Уачипато - Депортес Копиапо: обзор матча 17 марта 2024
Уачипато
17.03.2024, воскресенье, 18:00
Чили. Примера, 5 тур
2 : 1
Матч завершен
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Депортес Копиапо
37'
M. Rodríguez
28'
J. Carlos Gaete
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Уачипато - Депортес Копиапо
Матч завершен
Замена
S. Saez
️️️️➡️️
Maximiliano Rodríguez
83'
73'
Желтая карточка
Juan Jose Jaime
Замена
Brea
️️️️➡️️
Renzo Malanca
69'
Желтая карточка
Maximiliano Rodríguez
67'
Замена
Jimmy Martínez
️️️️➡️️
B. Palmezano
63'
61'
Замена
Jorge Luna
️️️️➡️️
F. Torres
61'
Замена
Isaac Díaz
️️️️➡️️
Juan Carlos Gaete
Желтая карточка
S. Silva
47'
46'
Замена
Francisco Calisto
️️️️➡️️
Yerko González
46'
Замена
Leonardo Pais
️️️️➡️️
Luis Hernández
Желтая карточка
Benjamín Gazzolo
39'
ГОЛ! 1:1
Maximiliano Rodríguez
37'
28'
ГОЛ! 0:1
Juan Carlos Gaete
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уачипато
1
Martín Parra
ВР
4
Benjamín Gazzolo
(К)
ЦЗ
13
Renzo Malanca
ЦЗ
9
Maximiliano Rodríguez
ЦП
28
Maximiliano Gutiérrez
ЦФ
26
Leandro Díaz
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Депортес Копиапо
22
Nelson Espinoza
ВР
30
Diego Carrasco
ЦЗ
32
Bryan Soto
ЦЗ
15
Diego García
ЦЗ
20
Yerko González
ЦЗ
23
Juan Jose Jaime
(К)
ЦП
9
Tobías Figueroa
ЦП
18
Juan Carlos Gaete
ЦФ
14
Luis Hernández
ЦФ
28
Yerco Oyanedel
ЦФ
Главный тренер
Иво Басай
Уачипато
17
Zacarías López
ВР
18
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
20
Jimmy Martínez
ЦП
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
14
Carlo Villanueva
ЦП
Депортес Копиапо
1
Richard Leyton
ВР
6
Francisco Calisto
ЦЗ
7
Leonardo Pais
ЦП
5
Fabián Manzano
ЦП
10
Jorge Luna
ЦП
27
Franco Kepec
ЦП
31
Isaac Díaz
ЦФ
2-1-2
1
4
13
9
26
28
4-2-3
22
32
15
20
30
23
9
28
14
18
20
20
20
6
6
20
14
7
7
14
10
10
18
31
31
18
Остались в запасе
Уачипато
Депортес Копиапо
17
Zacarías López
ВР
18
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
14
Carlo Villanueva
ЦП
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
1
Richard Leyton
ВР
5
Fabián Manzano
ЦП
27
Franco Kepec
ЦП
Главный тренер
Иво Басай
Остались в запасе
17
Zacarías López
ВР
18
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
14
Carlo Villanueva
ЦП
Остались в запасе
1
Richard Leyton
ВР
5
Fabián Manzano
ЦП
27
Franco Kepec
ЦП
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Главный тренер
Иво Басай
Статистика матча Уачипато - Депортес Копиапо
3
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
5
Офсайды
0
4
Количество передач
429
315
Сейвы
2
4
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Gamboa, Chile
Стадион:
Estadio CAP, Talcahuano
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Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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