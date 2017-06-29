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Универсидад де Чили
О'Хиггинс
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
20
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
20
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Универсидад де Чили
О'Хиггинс
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 7 тур
Унион Ла Калера
2 : 3
07.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 10 тур
Уачипато
0 : 4
28.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 9 тур
Палестино
2 : 2
21.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 10 тур
О'Хиггинс
2 : 2
27.04.2024
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 9 тур
Кокимбо Унидо
2 : 0
21.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 7 тур
Унион Ла Калера
2 : 3
07.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Универсидад де Чили - О'Хиггинс
Универсидад де Чили - О'Хиггинс: обзор матча 17 марта 2024
Универсидад де Чили
17.03.2024, воскресенье, 00:00
Чили. Примера, 5 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
О'Хиггинс
36'
M. Guerrero
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Универсидад де Чили - О'Хиггинс
Матч завершен
90'
+8
Желтая карточка
Nicolás Peranic
90'
Замена
Moisés González
️️️️➡️️
Yerko Leiva
Замена
Federico Mateos
️️️️➡️️
Marcelo Díaz
88'
Желтая карточка
Franco Calderón
86'
85'
Замена
Карлос Аузки
️️️️➡️️
Antonio Díaz
85'
Замена
Martín Maturana
️️️️➡️️
Camilo Moya
85'
Замена
Arnaldo Castillo
️️️️➡️️
Octavio Bianchi
Желтая карточка
Marcelo Morales
84'
79'
Замена
Diego Buonanotte
️️️️➡️️
Simón Contreras
Замена
Ignacio Tapia
️️️️➡️️
Matías Zaldivia
71'
70'
Желтая карточка
Camilo Moya
Замена
Nicolás Guerra
️️️️➡️️
Cristian Palacios
68'
Желтая карточка
Matías Zaldivia
54'
ГОЛ! 1:0
Maximiliano Guerrero
36'
30'
Желтая карточка
Juan Ignacio Díaz
14'
Желтая карточка
Леонель Мосевич
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Универсидад де Чили
25
Габриэль Кастельон
ВР
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
14
Marcelo Morales
ЦЗ
2
Franco Calderón
ЦЗ
17
Fabián Hormazábal
ЦЗ
7
Maximiliano Guerrero
ЦП
5
Pedro Emanuel Ojeda
ЦП
8
Israel Poblete
ЦП
21
Marcelo Díaz
(К)
ЦП
30
Cristian Palacios
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
О'Хиггинс
22
Nicolás Peranic
ВР
14
Juan Ignacio Díaz
ЦЗ
6
Juan Fuentes
(К)
ЦЗ
26
Леонель Мосевич
ЦЗ
5
Camilo Moya
ЦП
29
Simón Contreras
ЦП
21
Octavio Bianchi
ЦП
8
Yerko Leiva
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
7
Martin Sarrafiore
ЦФ
15
Antonio Díaz
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мануэль Асконсабаль
Универсидад де Чили
1
Cristopher Toselli
ВР
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
20
Federico Mateos
ЦП
18
Luciano Pons
ЦФ
11
Nicolás Guerra
ЦФ
10
Lucas Assadi
ЦФ
О'Хиггинс
1
Diego Carreño
ВР
23
Brian Torrealba
ЦЗ
13
Martín Maturana
ЦЗ
17
Moisés González
ЦЗ
18
Diego Buonanotte
ЦП
11
Карлос Аузки
ПВ
9
Arnaldo Castillo
ЦФ
4-4-2
25
Кастельон
22
2
17
14
7
8
21
5
9
30
3-5-2
22
14
6
26
Мосевич
5
21
8
10
29
15
7
22
3
3
22
21
20
20
21
30
11
11
30
5
13
13
5
8
17
17
8
29
18
18
29
15
11
Аузки
11
Аузки
15
21
9
9
21
Остались в запасе
Универсидад де Чили
О'Хиггинс
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
18
Luciano Pons
ЦФ
10
Lucas Assadi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
1
Diego Carreño
ВР
23
Brian Torrealba
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Мануэль Асконсабаль
Остались в запасе
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
18
Luciano Pons
ЦФ
10
Lucas Assadi
ЦФ
Остались в запасе
1
Diego Carreño
ВР
23
Brian Torrealba
ЦЗ
Главный тренер
Густаво Альварес
Главный тренер
Хуан Мануэль Асконсабаль
Статистика матча Универсидад де Чили - О'Хиггинс
3
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
17
8
Офсайды
2
1
Количество передач
500
321
Сейвы
5
5
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Mathias Riquelme,
Стадион:
Nacional, Santiago
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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