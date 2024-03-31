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Эвертон Винья-дель-Мар
Ньюбленсе
Чили. Примера, 6 тур
Коло-Коло
4 : 1
31.03.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 10 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
1 : 2
28.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 9 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
20.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Коло-Коло
4 : 1
31.03.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 10 тур
Ньюбленсе
6 : 0
28.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Эвертон Винья-дель-Мар - Ньюбленсе
Эвертон Винья-дель-Мар - Ньюбленсе: обзор матча 16 марта 2024
Эвертон Винья-дель-Мар
16.03.2024, суббота, 18:00
Чили. Примера, 5 тур
3 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Ньюбленсе
10'
B. Martínez
45+8'
R. Contreras (П)
76'
R. Contreras
16'
B. Oyarzo
59'
B. Oyarzo (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эвертон Винья-дель-Мар - Ньюбленсе
Матч завершен
84'
Замена
Flavio Moya
️️️️➡️️
Jovany Campusano
84'
Замена
Alex Valdés
️️️️➡️️
Bayron Oyarzo
84'
Замена
Ismael Sosa
️️️️➡️️
Iván Rozas
Замена
Joan Cruz
️️️️➡️️
Federico Martinez
82'
ГОЛ! 3:2
Rodrigo Contreras
76'
Замена
Felipe Villagrán
️️️️➡️️
Benjamín Berríos
74'
Желтая карточка
Rodrigo Contreras
68'
Замена
Mitchell Wassenne
️️️️➡️️
Felipe Campos
64'
59'
ГОЛ с пенальти! 2:2
Bayron Oyarzo
46'
Замена
Manuel Rivera
️️️️➡️️
Felipe Yáñez
46'
Замена
Cristopher Medina
️️️️➡️️
Emanuel Herrera
Замена
Nicolás Baeza
️️️️➡️️
Cristian Riquelme
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1
Rodrigo Contreras
45'
+8
45'
+7
Вторая желтая
Bernardo Cerezo
45'
+1
Желтая карточка
Bernardo Cerezo
Желтая карточка
Cristian Riquelme
33'
Желтая карточка
Felipe Campos
26'
16'
ГОЛ! 1:1
Bayron Oyarzo
ГОЛ! 1:0
Braian Martínez
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон Винья-дель-Мар
1
Ignacio González
ВР
2
Cristian Riquelme
ЦЗ
23
Tomás Astaburuaga
ЦЗ
24
Diego Oyarzún
ЦЗ
3
Felipe Campos
ЦЗ
16
Kevin Méndez
ЦЗ
7
Federico Martinez
ЦП
21
Benjamín Berríos
ЦП
6
Álvaro Madrid
(К)
ЦП
29
Braian Martínez
ЦФ
27
Rodrigo Contreras
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Менегини
Ньюбленсе
1
Nicola Pérez
ВР
14
Jovany Campusano
ЦЗ
24
Felipe Yáñez
ЦЗ
18
Bernardo Cerezo
ЦЗ
2
Carlos Labrín
ЦЗ
20
Gabriel Graciani
ЦЗ
4
Osvaldo Bosso
ЦП
10
Iván Rozas
ЦП
6
Lorenzo Reyes
(К)
ЦП
9
Emanuel Herrera
ЦФ
7
Bayron Oyarzo
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
Эвертон Винья-дель-Мар
17
Claudio González
ВР
4
Sebastián Pereira
ЦЗ
10
Joan Cruz
ЦП
10
Joan Cruz
ЦП
20
Felipe Villagrán
ЦП
14
Nicolás Baeza
ЦФ
15
Mitchell Wassenne
ЦФ
11
Bruno Betancor
ЦФ
Ньюбленсе
30
Diego Tapia
ВР
21
Cristopher Medina
ЦЗ
19
Alex Valdés
ЦП
22
Matías Plaza
ЦП
28
Manuel Rivera
ЦП
27
Flavio Moya
ЦП
26
Ismael Sosa
ЦФ
3-2-3-2
1
24
3
16
23
2
7
21
6
27
29
3-2-3-2
1
18
2
20
14
24
4
10
6
7
9
7
10
10
7
21
20
20
21
2
14
14
2
3
15
15
3
9
21
21
9
7
19
19
7
24
28
28
24
14
27
27
14
10
26
26
10
Остались в запасе
Эвертон Винья-дель-Мар
Ньюбленсе
17
Claudio González
ВР
4
Sebastián Pereira
ЦЗ
10
Joan Cruz
ЦП
11
Bruno Betancor
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Менегини
30
Diego Tapia
ВР
22
Matías Plaza
ЦП
Главный тренер
Марио Салас
Остались в запасе
17
Claudio González
ВР
4
Sebastián Pereira
ЦЗ
10
Joan Cruz
ЦП
11
Bruno Betancor
ЦФ
Остались в запасе
30
Diego Tapia
ВР
22
Matías Plaza
ЦП
Главный тренер
Франсиско Менегини
Главный тренер
Марио Салас
Статистика матча Эвертон Винья-дель-Мар - Ньюбленсе
3
1
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
9
Офсайды
4
3
Количество передач
454
344
Сейвы
0
5
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Reinerio Alvarado,
Стадион:
Sausalito, Vina del Mar
Чили. Примера
Все
Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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