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Ньюбленсе
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Копиапо
2 : 0
31.03.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 10 тур
Ньюбленсе
6 : 0
28.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Копиапо
0 : 1
27.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 9 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
22.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Копиапо
2 : 0
31.03.2024
Унион Ла Калера
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Расписание матчей
Чили. Примера
Ньюбленсе - Депортес Копиапо
Ньюбленсе - Депортес Копиапо: обзор матча 11 марта 2024
Ньюбленсе
11.03.2024, понедельник, 00:00
Чили. Примера, 4 тур
1 : 0
Матч завершен
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Депортес Копиапо
50'
G. Graciani
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ньюбленсе - Депортес Копиапо
Матч завершен
Замена
Flavio Moya
️️️️➡️️
Iván Rozas
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Marco Medel
87'
Замена
Alvaro Cazula
️️️️➡️️
Nicolás Vargas
Замена
Ismael Sosa
️️️️➡️️
Bayron Oyarzo
83'
75'
Красная карточка
Maximiliano Quinteros
73'
Желтая карточка
Diego García
65'
Замена
Marco Medel
️️️️➡️️
Bryan Soto
65'
Замена
Maximiliano Quinteros
️️️️➡️️
Tobías Figueroa
Желтая карточка
Cristopher Medina
54'
53'
Замена
️️️️➡️️
Diego Carrasco
52'
Желтая карточка
Isaac Díaz
ГОЛ! 1:0
Gabriel Graciani
50'
46'
Замена
Byron Nieto
️️️️➡️️
Felipe Reynero
Замена
Cristopher Medina
️️️️➡️️
Felipe Yáñez
46'
Вторая желтая
Patricio Rubio
39'
32'
Желтая карточка
Bryan Soto
30'
Желтая карточка
Nicolás Vargas
Желтая карточка
Bernardo Cerezo
23'
7'
Желтая карточка
Tobías Figueroa
Желтая карточка
Patricio Rubio
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюбленсе
1
Nicola Pérez
ВР
24
Felipe Yáñez
ЦЗ
18
Bernardo Cerezo
ЦЗ
2
Carlos Labrín
ЦЗ
20
Gabriel Graciani
ЦЗ
14
Jovany Campusano
ЦЗ
4
Osvaldo Bosso
ЦП
10
Iván Rozas
ЦП
6
Lorenzo Reyes
ЦП
7
Bayron Oyarzo
ЦФ
12
Patricio Rubio
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
Депортес Копиапо
22
Nelson Espinoza
ВР
15
Diego García
ЦЗ
8
Nicolás Vargas
ЦЗ
32
Bryan Soto
ЦЗ
30
Diego Carrasco
ЦЗ
23
Juan Jose Jaime
ЦП
10
Jorge Luna
ЦП
9
Tobías Figueroa
ЦП
11
Felipe Reynero
ЦП
28
Yerco Oyanedel
ЦФ
31
Isaac Díaz
ЦФ
Главный тренер
Иво Басай
Ньюбленсе
30
Diego Tapia
ВР
21
Cristopher Medina
ЦЗ
27
Flavio Moya
ЦП
19
Alex Valdés
ЦП
22
Matías Plaza
ЦП
26
Ismael Sosa
ЦФ
9
Emanuel Herrera
ЦФ
Депортес Копиапо
1
Richard Leyton
ВР
2
Alvaro Cazula
ЦЗ
17
Byron Nieto
ЦЗ
21
Marco Medel
ЦП
29
Maximiliano Quinteros
ЦФ
3-2-3-2
1
2
20
14
18
24
4
10
6
12
7
4-4-2
22
8
32
30
15
10
9
11
23
31
28
24
21
21
24
10
27
27
10
7
26
26
7
8
2
2
8
11
17
17
11
32
21
21
32
9
29
29
9
Остались в запасе
Ньюбленсе
Депортес Копиапо
30
Diego Tapia
ВР
19
Alex Valdés
ЦП
22
Matías Plaza
ЦП
9
Emanuel Herrera
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
1
Richard Leyton
ВР
Главный тренер
Иво Басай
Остались в запасе
30
Diego Tapia
ВР
19
Alex Valdés
ЦП
22
Matías Plaza
ЦП
9
Emanuel Herrera
ЦФ
Остались в запасе
1
Richard Leyton
ВР
Главный тренер
Марио Салас
Главный тренер
Иво Басай
Статистика матча Ньюбленсе - Депортес Копиапо
3
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
6
Информация о матче
Главный судья:
Hector Jona, Chile
Стадион:
Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, Chillan
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Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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