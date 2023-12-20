Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой