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Коло-Коло
Универсидад де Чили
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
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10.04.2024
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1 : 1
14.04.2024
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Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 10 тур
Коло-Коло
3 : 1
29.04.2024
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Коло-Коло
0 : 0
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0 : 1
21.04.2024
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Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло
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Уачипато
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2 : 2
21.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили

Коло-Коло - Универсидад де Чили: обзор матча 11 марта 2024

Коло-Коло
11.03.2024, понедельник, 00:00
Чили. Примера, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
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Универсидад де Чили
30' I. Poblete
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Коло-Коло - Универсидад де Чили
Матч завершен
Замена
Emiliano Amor ️️️️➡️️ Maximiliano Falcón
87'
83'
Замена
Matías Sepúlveda ️️️️➡️️ Marcelo Díaz
Замена
Damián Pizarro ️️️️➡️️ Marcos Bolados
78'
71'
Желтая карточка
Габриэль Кастельон
Замена
Vicente Pizarro ️️️️➡️️ Leonardo Gil
71'
62'
Замена
Ignacio Tapia ️️️️➡️️ Pedro Emanuel Ojeda
54'
Замена
Luciano Pons ️️️️➡️️ Cristian Palacios
Замена
G. Paiva ️️️️➡️️ Cristián Zavala
46'
30'
ГОЛ! 0:1
Israel Poblete
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коло-Коло
1
Брайан Кортес
ВР
4
Alan Saldivia
ЦЗ
37
Maximiliano Falcón
ЦЗ
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
16
Óscar Opazo
ЦП
8
Esteban Pavez
(К) ЦП
14
Cristián Zavala
ЦФ
5
Leonardo Gil
ЦФ
11
Marcos Bolados
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Универсидад де Чили
25
Габриэль Кастельон
ВР
2
Franco Calderón
ЦЗ
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
17
Fabián Hormazábal
ЦЗ
14
Marcelo Morales
ЦЗ
7
Maximiliano Guerrero
ЦП
5
Pedro Emanuel Ojeda
ЦП
21
Marcelo Díaz
(К) ЦП
8
Israel Poblete
ЦП
30
Cristian Palacios
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
Коло-Коло
30
Fernando de Paul
ВР
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
15
Emiliano Amor
ЦЗ
6
César Fuentes
ЦП
34
Vicente Pizarro
ЦП
9
Damián Pizarro
ЦФ
Универсидад де Чили
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
16
Matías Sepúlveda
ЦП
10
Lucas Assadi
ЦФ
18
Luciano Pons
ЦФ
11
Nicolás Guerra
ЦФ
3-3-4
1
Кортес
4
37
21
23
Видаль
16
8
14
7
Паласиос
11
5
4-4-2
25
Кастельон
22
17
14
2
5
21
8
7
9
30
37
15
15
37
5
34
34
5
11
9
9
11
5
3
3
5
21
16
16
21
30
18
18
30
Остались в запасе
Коло-Коло
Универсидад де Чили
30
Fernando de Paul
ВР
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
6
César Fuentes
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
10
Lucas Assadi
ЦФ
11
Nicolás Guerra
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
Остались в запасе
30
Fernando de Paul
ВР
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
6
César Fuentes
ЦП
Остались в запасе
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
10
Lucas Assadi
ЦФ
11
Nicolás Guerra
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Густаво Альварес
Статистика матча Коло-Коло - Универсидад де Чили
1
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
9
16
Офсайды
1
1
Количество передач
581
264
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
59
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
9
9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jose Cabero, Chile
Стадион:
Monumental David Arellano, Santiago
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
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