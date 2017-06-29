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Депортес Копиапо
Универсидад де Чили
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
20
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
20
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Депортес Копиапо
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Копиапо
2 : 0
31.03.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Копиапо
0 : 1
27.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 9 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
22.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Копиапо
2 : 0
31.03.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 10 тур
Уачипато
0 : 4
28.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 9 тур
Палестино
2 : 2
21.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Депортес Копиапо - Универсидад де Чили
Депортес Копиапо - Универсидад де Чили: обзор матча 05 марта 2024
Депортес Копиапо
05.03.2024, вторник, 01:00
Чили. Примера, 3 тур
1 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Универсидад де Чили
25'
T. Figueroa (П)
29'
C. Palacios
54'
M. Guerrero
89'
L. Fernández (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Депортес Копиапо - Универсидад де Чили
Матч завершен
90'
Замена
Matías Sepúlveda
️️️️➡️️
Fabián Hormazábal
90'
Замена
Nicolás Guerra
️️️️➡️️
Cristian Palacios
89'
ГОЛ с пенальти! 1:3
Leandro Fernández
Красная карточка
Fabián Manzano
80'
Замена
Juan Carlos Gaete
️️️️➡️️
Alvaro Cazula
68'
Замена
Isaac Díaz
️️️️➡️️
Tobías Figueroa
68'
62'
Желтая карточка
Fabián Hormazábal
54'
ГОЛ! 1:2
Maximiliano Guerrero
50'
Желтая карточка
Marcelo Morales
46'
Замена
Ignacio Tapia
️️️️➡️️
Franco Calderón
Замена
Fabián Manzano
️️️️➡️️
Leonardo Pais
46'
39'
Желтая карточка
Franco Calderón
29'
ГОЛ! 1:1
Cristian Palacios
ГОЛ с пенальти! 1:0
Tobías Figueroa
25'
Желтая карточка
Alvaro Cazula
13'
Желтая карточка
Juan Jose Jaime
10'
10'
Желтая карточка
Matías Zaldivia
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортес Копиапо
22
Nelson Espinoza
ВР
2
Alvaro Cazula
ЦЗ
15
Diego García
ЦЗ
8
Nicolás Vargas
ЦЗ
10
Jorge Luna
ЦП
11
Felipe Reynero
ЦП
7
Leonardo Pais
ЦП
9
Tobías Figueroa
ЦП
23
Juan Jose Jaime
(К)
ЦП
28
Yerco Oyanedel
ЦФ
29
Maximiliano Quinteros
ЦФ
Главный тренер
Иво Басай
Универсидад де Чили
25
Габриэль Кастельон
ВР
2
Franco Calderón
ЦЗ
17
Fabián Hormazábal
ЦЗ
14
Marcelo Morales
ЦЗ
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
7
Maximiliano Guerrero
ЦП
21
Marcelo Díaz
(К)
ЦП
8
Israel Poblete
ЦП
5
Pedro Emanuel Ojeda
ЦП
9
Leandro Fernández
ЦФ
30
Cristian Palacios
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
Депортес Копиапо
1
Richard Leyton
ВР
30
Diego Carrasco
ЦЗ
5
Fabián Manzano
ЦП
21
Marco Medel
ЦП
14
Luis Hernández
ЦФ
18
Juan Carlos Gaete
ЦФ
31
Isaac Díaz
ЦФ
Универсидад де Чили
1
Cristopher Toselli
ВР
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
6
Renato Cordero
ЦП
27
Jeison Fuentealba
ЦП
16
Matías Sepúlveda
ЦП
11
Nicolás Guerra
ЦФ
3-5-2
22
2
15
8
11
7
9
23
10
29
28
4-4-2
25
Кастельон
17
14
22
2
21
8
5
7
30
9
7
5
5
7
2
18
18
2
9
31
31
9
2
3
3
2
17
16
16
17
30
11
11
30
Остались в запасе
Депортес Копиапо
Универсидад де Чили
1
Richard Leyton
ВР
30
Diego Carrasco
ЦЗ
21
Marco Medel
ЦП
14
Luis Hernández
ЦФ
Главный тренер
Иво Басай
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
6
Renato Cordero
ЦП
27
Jeison Fuentealba
ЦП
Главный тренер
Густаво Альварес
Остались в запасе
1
Richard Leyton
ВР
30
Diego Carrasco
ЦЗ
21
Marco Medel
ЦП
14
Luis Hernández
ЦФ
Остались в запасе
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
6
Renato Cordero
ЦП
27
Jeison Fuentealba
ЦП
Главный тренер
Иво Басай
Главный тренер
Густаво Альварес
Статистика матча Депортес Копиапо - Универсидад де Чили
2
1
4
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
4
Нарушения
18
13
Офсайды
6
1
Количество передач
300
332
Сейвы
6
3
Точность передач %
70
78
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
2
10
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Cristian Garay, Chile
Стадион:
Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapo
Чили. Примера
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Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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