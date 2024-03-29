Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Главная
Меню
Динамо - Спартак
Матчи
РПЛ
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Женская Суперлига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Чемпионшип
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Евро-2024
Кубок Америки
Саудовская Аравия
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Белоруссия
Узбекистан
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Беллингем
Головин
Миранчук
Захарян
Мы Вконтакте
Наш телеграм
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Ньюбленсе
Аудакс Итальяно
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ньюбленсе
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
29.03.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 10 тур
Ньюбленсе
6 : 0
28.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 10 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
30.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 9 тур
Кобрелоа
0 : 3
22.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Аудакс Итальяно
2 : 2
15.04.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
29.03.2024
Кокимбо Унидо
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Ньюбленсе - Аудакс Итальяно
Ньюбленсе - Аудакс Итальяно: обзор матча 03 марта 2024
Ньюбленсе
03.03.2024, воскресенье, 02:30
Чили. Примера, 3 тур
1 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Аудакс Итальяно
90+3'
P. Rubio (П)
45+2'
I. Jeraldino (П)
90+9'
I. Jeraldino
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ньюбленсе - Аудакс Итальяно
Матч завершен
90'
+9
ГОЛ! 1:2
Ignacio Jeraldino
90'
+7
Желтая карточка
Ignacio Jeraldino
ГОЛ с пенальти! 1:1
Patricio Rubio
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Guillermo Ortíz
87'
Замена
Cristobal Muñoz
️️️️➡️️
Fabián Torres
Замена
Alex Valdés
️️️️➡️️
Lorenzo Reyes
80'
Желтая карточка
Jovany Campusano
77'
Замена
Flavio Moya
️️️️➡️️
Felipe Yáñez
68'
66'
Желтая карточка
Alessandro Riep
65'
Замена
Gonzalo Collao
️️️️➡️️
Óscar Ustari
Замена
Gabriel Graciani
️️️️➡️️
Iván Rozas
59'
Замена
Ismael Sosa
️️️️➡️️
Emanuel Herrera
58'
Желтая карточка
Patricio Rubio
45'
+4
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1
Ignacio Jeraldino
41'
Желтая карточка
Oliver Rojas
14'
Желтая карточка
Nicolás Orellana
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюбленсе
1
Nicola Pérez
ВР
18
Bernardo Cerezo
ЦЗ
21
Cristopher Medina
ЦЗ
14
Jovany Campusano
ЦЗ
24
Felipe Yáñez
ЦЗ
10
Iván Rozas
ЦП
6
Lorenzo Reyes
(К)
ЦП
4
Osvaldo Bosso
ЦП
9
Emanuel Herrera
ЦФ
7
Bayron Oyarzo
ЦФ
12
Patricio Rubio
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
Аудакс Итальяно
23
Óscar Ustari
(К)
ВР
5
Fabián Torres
ЦЗ
8
Marco Collao
ЦЗ
26
Guillermo Ortíz
ЦЗ
7
Nicolás Fernández
ЦЗ
22
Alessandro Riep
ЦП
2
Oliver Rojas
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
24
Nicolás Orellana
ЦП
21
Bruno Rodrigues
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Ньюбленсе
30
Diego Tapia
ВР
20
Gabriel Graciani
ЦЗ
27
Flavio Moya
ЦП
19
Alex Valdés
ЦП
26
Ismael Sosa
ЦФ
17
Maximiliano Torrealba
ЦФ
Аудакс Итальяно
25
Gonzalo Collao
ВР
3
Cristobal Muñoz
ЦЗ
10
Carlos Villanueva
ЦП
31
Luckas Carreño
ЦП
17
Paolo Guajardo
ЦП
19
Santiago Dittborn
ЦП
28
Javier Quinones
ЦФ
4-3-3
1
18
14
24
21
10
6
4
12
7
9
4-4-2
23
8
26
7
5
2
11
24
22
20
21
10
20
20
10
24
27
27
24
6
19
19
6
9
26
26
9
23
25
25
23
5
3
3
5
Остались в запасе
Ньюбленсе
Аудакс Итальяно
30
Diego Tapia
ВР
17
Maximiliano Torrealba
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
10
Carlos Villanueva
ЦП
31
Luckas Carreño
ЦП
17
Paolo Guajardo
ЦП
19
Santiago Dittborn
ЦП
28
Javier Quinones
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Остались в запасе
30
Diego Tapia
ВР
17
Maximiliano Torrealba
ЦФ
Остались в запасе
10
Carlos Villanueva
ЦП
31
Luckas Carreño
ЦП
17
Paolo Guajardo
ЦП
19
Santiago Dittborn
ЦП
28
Javier Quinones
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Статистика матча Ньюбленсе - Аудакс Итальяно
2
5
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
11
4
Нарушения
9
7
Офсайды
5
2
Количество передач
393
384
Сейвы
5
4
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Juan Sepulveda,
Стадион:
Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, Chillan
Чили. Примера
Все
Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+