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Кобрелоа
Кобресаль
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 7 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
08.04.2024
Кобрелоа
Кубок Либертадорес, 2 тур
Сан-Паулу
2 : 0
11.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 10 тур
Ньюбленсе
6 : 0
28.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 9 тур
Кобрелоа
0 : 3
22.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 7 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
08.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 10 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
30.04.2024
Кобресаль
Кубок Либертадорес, 3 тур
Кобресаль
0 : 2
26.04.2024
Тальерес де Кордоба
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Кубок Либертадорес, 2 тур
Сан-Паулу
2 : 0
11.04.2024
Кобресаль
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Кобрелоа - Кобресаль
Кобрелоа - Кобресаль: обзор матча 02 марта 2024
Кобрелоа
02.03.2024, суббота, 02:30
Чили. Примера, 3 тур
2 : 1
Матч завершен
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Кобресаль
80'
C. Bravo
90+6'
C. Insaurralde (П)
77'
D. Coelho
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кобрелоа - Кобресаль
Матч завершен
ГОЛ с пенальти! 2:1
Cristián Insaurralde
90'
+6
85'
Желтая карточка
Cristopher Mesías
85'
Желтая карточка
Leandro Requena
Желтая карточка
Luis García
84'
ГОЛ! 1:1
Christian Bravo
80'
77'
ГОЛ! 0:1
Diego Coelho
75'
Замена
Franco García
️️️️➡️️
César Munder
Замена
Christian Bravo
️️️️➡️️
Juan Leiva
69'
Замена
Diego González
️️️️➡️️
Rodolfo González
69'
Замена
Mario Sandoval
️️️️➡️️
Marco Borgnino
63'
Замена
G. Rodriguez
️️️️➡️️
Bairon Monroy
63'
59'
Замена
Diego Coelho
️️️️➡️️
Felipe Barrientos
45'
+7
Вторая желтая
Leandro Navarro
43'
Желтая карточка
Leandro Navarro
Желтая карточка
Bairon Monroy
42'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кобрелоа
22
Nicolás Avellaneda
ВР
4
Bastian Tapia
ЦЗ
2
Jorge Espejo
ЦЗ
7
Cristián Insaurralde
ЦЗ
11
Juan Leiva
ЦП
12
Bairon Monroy
ЦП
5
Rodolfo González
(К)
ЦП
10
Marco Borgnino
ЦП
24
Luis García
ЦФ
33
Patricio Romero
ЦФ
28
Francisco Arancibia
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Кобресаль
22
Leandro Requena
ВР
5
Francisco Alarcón
(К)
ЦЗ
23
Guillermo Pacheco
ЦЗ
7
Marcelo Jorquera
ЦЗ
4
Franco Bechtholdt
ЦЗ
8
Leandro Navarro
ЦП
13
Cristopher Mesías
ЦП
6
Felipe Barrientos
ЦП
10
Leonardo Valencia
ЦФ
19
Sergio Carrasco
ЦФ
18
César Munder
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Кобрелоа
29
Sebastian Rojas
ВР
30
Diego González
ЦЗ
21
Rivaldo Hernández
ЦЗ
15
Marco Campagnaro
ЦП
20
Mario Sandoval
ЦП
17
Christian Bravo
ЦФ
Кобресаль
12
Alejandro Santander
ВР
21
Marcelo Filla
ЦЗ
14
Franco García
ЦП
28
Diego Céspedes
ЦП
20
Nelson Sepúlveda
ЦП
11
Gastón Lezcano
ЦФ
9
Diego Coelho
ЦФ
3-4-3
22
4
2
7
11
5
10
12
28
33
24
4-3-3
22
23
7
4
5
8
13
6
18
19
10
5
30
30
5
10
20
20
10
11
17
17
11
18
14
14
18
6
9
9
6
Остались в запасе
Кобрелоа
Кобресаль
29
Sebastian Rojas
ВР
21
Rivaldo Hernández
ЦЗ
15
Marco Campagnaro
ЦП
Главный тренер
Эмилиано Асторга
12
Alejandro Santander
ВР
21
Marcelo Filla
ЦЗ
28
Diego Céspedes
ЦП
20
Nelson Sepúlveda
ЦП
11
Gastón Lezcano
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Остались в запасе
29
Sebastian Rojas
ВР
21
Rivaldo Hernández
ЦЗ
15
Marco Campagnaro
ЦП
Остались в запасе
12
Alejandro Santander
ВР
21
Marcelo Filla
ЦЗ
28
Diego Céspedes
ЦП
20
Nelson Sepúlveda
ЦП
11
Gastón Lezcano
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Главный тренер
Густаво Уэрта
Статистика матча Кобрелоа - Кобресаль
2
1
3
Всего ударов по воротам
17
17
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
11
Офсайды
1
1
Количество передач
354
293
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
12
9
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Mathias Riquelme,
Стадион:
Municipal de Calama, Calama
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Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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