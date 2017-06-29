Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Главная
Меню
Динамо - Спартак
Матчи
РПЛ
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Женская Суперлига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Чемпионшип
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Евро-2024
Кубок Америки
Саудовская Аравия
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Белоруссия
Узбекистан
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Беллингем
Головин
Миранчук
Захарян
Мы Вконтакте
Наш телеграм
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Универсидад де Чили
Аудакс Итальяно
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
20
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
20
Больше новостей
Последние матчи
Все
Универсидад де Чили
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
29.03.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 10 тур
Уачипато
0 : 4
28.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 9 тур
Палестино
2 : 2
21.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 10 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
30.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 9 тур
Кобрелоа
0 : 3
22.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Аудакс Итальяно
2 : 2
15.04.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
29.03.2024
Кокимбо Унидо
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Универсидад де Чили - Аудакс Итальяно
Универсидад де Чили - Аудакс Итальяно: обзор матча 25 февраля 2024
Универсидад де Чили
25.02.2024, воскресенье, 00:00
Чили. Примера, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Аудакс Итальяно
69'
C. Palacios
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Универсидад де Чили - Аудакс Итальяно
Матч завершен
Замена
Matías Sepúlveda
️️️️➡️️
Nicolás Guerra
90'
+4
87'
Желтая карточка
Nicolás Aedo
Желтая карточка
Franco Calderón
86'
82'
Замена
Nicolás Aedo
️️️️➡️️
Gonzalo Ríos
Желтая карточка
Nicolás Guerra
79'
75'
Замена
Germán Guiffrey
️️️️➡️️
Nicolás Orellana
ГОЛ! 1:0
Cristian Palacios
69'
Красная карточка
Luciano Pons
58'
Желтая карточка
Maximiliano Guerrero
54'
Замена
Nicolás Guerra
️️️️➡️️
Jeison Fuentealba
46'
40'
Желтая карточка
Nicolás Orellana
37'
Желтая карточка
Marco Collao
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Универсидад де Чили
25
Габриэль Кастельон
ВР
2
Franco Calderón
ЦЗ
14
Marcelo Morales
ЦЗ
17
Fabián Hormazábal
ЦЗ
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
7
Maximiliano Guerrero
ЦП
8
Israel Poblete
ЦП
21
Marcelo Díaz
(К)
ЦП
27
Jeison Fuentealba
ЦП
18
Luciano Pons
ЦФ
10
Lucas Assadi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
Аудакс Итальяно
23
Óscar Ustari
(К)
ВР
8
Marco Collao
ЦЗ
26
Guillermo Ortíz
ЦЗ
5
Fabián Torres
ЦЗ
2
Oliver Rojas
ЦП
22
Alessandro Riep
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
19
Santiago Dittborn
ЦП
24
Nicolás Orellana
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
21
Bruno Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Универсидад де Чили
1
Cristopher Toselli
ВР
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
16
Matías Sepúlveda
ЦП
6
Renato Cordero
ЦП
30
Cristian Palacios
ЦФ
11
Nicolás Guerra
ЦФ
Аудакс Итальяно
25
Gonzalo Collao
ВР
3
Cristobal Muñoz
ЦЗ
6
Germán Guiffrey
ЦЗ
10
Carlos Villanueva
ЦП
17
Paolo Guajardo
ЦП
18
Nicolás Aedo
ЦП
28
Javier Quinones
ЦФ
4-4-2
25
Кастельон
2
17
22
14
7
21
27
8
10
18
3-5-2
23
8
26
5
2
11
19
24
22
21
20
16
16
27
11
11
27
24
6
6
24
11
18
18
11
Остались в запасе
Универсидад де Чили
Аудакс Итальяно
1
Cristopher Toselli
ВР
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
6
Renato Cordero
ЦП
30
Cristian Palacios
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
25
Gonzalo Collao
ВР
3
Cristobal Muñoz
ЦЗ
10
Carlos Villanueva
ЦП
17
Paolo Guajardo
ЦП
28
Javier Quinones
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Остались в запасе
1
Cristopher Toselli
ВР
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
6
Renato Cordero
ЦП
30
Cristian Palacios
ЦФ
Остались в запасе
25
Gonzalo Collao
ВР
3
Cristobal Muñoz
ЦЗ
10
Carlos Villanueva
ЦП
17
Paolo Guajardo
ЦП
28
Javier Quinones
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Статистика матча Универсидад де Чили - Аудакс Итальяно
3
1
3
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
13
Офсайды
1
2
Количество передач
398
303
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
1
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Juan Lara, Chile
Стадион:
Nacional, Santiago
Чили. Примера
Все
Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+