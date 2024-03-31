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Кокимбо Унидо
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Копиапо
2 : 0
31.03.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Копа Судамерикана, 2 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
12.04.2024
Спортиво Лукеньо
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 10 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
1 : 2
28.04.2024
Кокимбо Унидо
Копа Судамерикана, 3 тур
Кокимбо Унидо
1 : 2
25.04.2024
Расинг Клуб
Чили. Примера, 9 тур
Кокимбо Унидо
2 : 0
21.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Копа Судамерикана, 2 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
12.04.2024
Спортиво Лукеньо
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Копиапо
0 : 1
27.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 9 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
22.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Копиапо
2 : 0
31.03.2024
Унион Ла Калера
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Кокимбо Унидо - Депортес Копиапо
Кокимбо Унидо - Депортес Копиапо: обзор матча 24 февраля 2024
Кокимбо Унидо
24.02.2024, суббота, 03:30
Чили. Примера, 2 тур
3 : 1
Матч завершен
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Депортес Копиапо
38'
M. Alvarado
71'
B. Chandia
90+6'
L. Cabral
13'
N. Vargas (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кокимбо Унидо - Депортес Копиапо
Матч завершен
Желтая карточка
Luciano Cabral
90'
+6
ГОЛ! 3:1
Luciano Cabral
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Juan Jose Jaime
87'
Желтая карточка
Juan Carlos Gaete
Замена
Alejandro Camargo
️️️️➡️️
Sebastián Galani
85'
81'
Замена
Felipe Reynero
️️️️➡️️
Byron Nieto
Замена
Cristopher Barrera
️️️️➡️️
Benjamin Chandia
79'
Желтая карточка
Elvis Hernandez
77'
75'
Замена
Isaac Díaz
️️️️➡️️
Marco Medel
74'
Желтая карточка
Nicolás Vargas
ГОЛ! 2:1
Benjamin Chandia
71'
Замена
Alejandro Azócar
️️️️➡️️
Matías Alvarado
70'
Желтая карточка
Matías Alvarado
64'
63'
Замена
Leonardo Pais
️️️️➡️️
Yerko González
63'
Замена
Juan Carlos Gaete
️️️️➡️️
Maximiliano Quinteros
Желтая карточка
Dylan Glaby
61'
47'
Желтая карточка
Yerko González
45'
+2
Желтая карточка
Francisco Calisto
45'
Желтая карточка
Tobías Figueroa
ГОЛ! 1:1
Matías Alvarado
38'
Желтая карточка
Andrés Chávez
28'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Nicolás Vargas
Желтая карточка
Dylan Escobar
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кокимбо Унидо
13
Diego Sánchez
ВР
28
Sebastián Cabrera
ЦЗ
27
Сальвадор Санчес
ЦЗ
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
6
Dylan Glaby
ЦЗ
5
Dylan Escobar
ЦЗ
10
Luciano Cabral
ЦП
30
Benjamin Chandia
ЦП
7
Sebastián Galani
(К)
ЦФ
24
Matías Alvarado
ЦФ
9
Andrés Chávez
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Депортес Копиапо
22
Nelson Espinoza
ВР
6
Francisco Calisto
ЦЗ
15
Diego García
ЦЗ
8
Nicolás Vargas
ЦЗ
20
Yerko González
ЦЗ
17
Byron Nieto
ЦЗ
21
Marco Medel
ЦП
10
Jorge Luna
ЦП
9
Tobías Figueroa
ЦП
23
Juan Jose Jaime
(К)
ЦП
29
Maximiliano Quinteros
ЦФ
Главный тренер
Иво Басай
Кокимбо Унидо
1
Miguel Pinto
ВР
17
Francisco Salinas
ЦЗ
26
Cristopher Barrera
ЦП
8
Alejandro Camargo
ЦП
20
Jorge Henríquez
ЦП
19
Nicolas Johansen
ЦФ
11
Alejandro Azócar
ЦФ
Депортес Копиапо
1
Richard Leyton
ВР
2
Alvaro Cazula
ЦЗ
7
Leonardo Pais
ЦП
11
Felipe Reynero
ЦП
31
Isaac Díaz
ЦФ
18
Juan Carlos Gaete
ЦФ
28
Yerco Oyanedel
ЦФ
3-2-2-3
13
4
6
5
27
Санчес
28
10
30
9
24
7
3-2-4-1
22
8
20
17
6
15
10
9
23
21
29
30
26
26
30
7
8
8
7
24
11
11
24
20
7
7
20
17
11
11
17
21
31
31
21
29
18
18
29
Остались в запасе
Кокимбо Унидо
Депортес Копиапо
1
Miguel Pinto
ВР
17
Francisco Salinas
ЦЗ
20
Jorge Henríquez
ЦП
19
Nicolas Johansen
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
1
Richard Leyton
ВР
2
Alvaro Cazula
ЦЗ
28
Yerco Oyanedel
ЦФ
Главный тренер
Иво Басай
Остались в запасе
1
Miguel Pinto
ВР
17
Francisco Salinas
ЦЗ
20
Jorge Henríquez
ЦП
19
Nicolas Johansen
ЦФ
Остались в запасе
1
Richard Leyton
ВР
2
Alvaro Cazula
ЦЗ
28
Yerco Oyanedel
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Главный тренер
Иво Басай
Статистика матча Кокимбо Унидо - Депортес Копиапо
6
6
Всего ударов по воротам
19
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
6
6
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
15
Офсайды
1
2
Количество передач
433
278
Сейвы
0
3
Точность передач %
78
65
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Victor Abarzua, Chile
Стадион:
Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
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Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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