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Аудакс Итальяно
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
29.03.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 10 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
30.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 9 тур
Кобрелоа
0 : 3
22.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Аудакс Итальяно
2 : 2
15.04.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
29.03.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Икике
2 : 1
29.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
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Расписание матчей
Чили. Примера
Аудакс Итальяно - Депортес Икике
Аудакс Итальяно - Депортес Икике: обзор матча 20 февраля 2024
Аудакс Итальяно
20.02.2024, вторник, 02:00
Чили. Примера, 1 тур
2 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Депортес Икике
35'
A. Riep
50'
I. Jeraldino
21'
E. Puch
90+5'
C. Villanueva (АГ)
90+7'
L. Romero
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аудакс Итальяно - Депортес Икике
Матч завершен
90'
+9
Замена
César González
️️️️➡️️
Edson Puch
90'
+7
ГОЛ! 2:3
Lázaro Romero
90'
+6
Желтая карточка
Lázaro Romero
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 2:2
Carlos Villanueva
Замена
Carlos Villanueva
️️️️➡️️
Gonzalo Ríos
90'
+3
Желтая карточка
Óscar Ustari
88'
70'
Замена
Lázaro Romero
️️️️➡️️
Diego Fernández
Замена
Cristobal Muñoz
️️️️➡️️
Oliver Rojas
62'
Замена
Nicolás Aedo
️️️️➡️️
Alessandro Riep
57'
Замена
Germán Guiffrey
️️️️➡️️
Bruno Rodrigues
56'
55'
Замена
Enzo Hoyos
️️️️➡️️
Alonso López
Красная карточка
Emanuel Cecchini
52'
ГОЛ! 2:1
Ignacio Jeraldino
50'
45'
+3
Желтая карточка
Joaquín Novillo
45'
Желтая карточка
Edson Puch
ГОЛ! 1:1
Alessandro Riep
35'
21'
ГОЛ! 0:1
Edson Puch
16'
Желтая карточка
Diego Orellana
1'
Желтая карточка
Álvaro Ramos
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аудакс Итальяно
23
Óscar Ustari
(К)
ВР
8
Marco Collao
ЦЗ
26
Guillermo Ortíz
ЦЗ
5
Fabián Torres
ЦЗ
15
Emanuel Cecchini
ЦП
2
Oliver Rojas
ЦП
19
Santiago Dittborn
ЦП
22
Alessandro Riep
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
21
Bruno Rodrigues
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Депортес Икике
12
Daniel Castillo
ВР
3
Joaquín Novillo
ЦЗ
6
Luis Casanova
ЦЗ
5
Agustin Nadruz
ЦЗ
23
Yonathan Andía
ЦП
20
Diego Orellana
ЦП
21
Diego Fernández
ЦП
16
Alonso López
ЦП
10
Edson Puch
ЦФ
14
Rubén Farfán
ЦФ
11
Álvaro Ramos
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Аудакс Итальяно
25
Gonzalo Collao
ВР
6
Germán Guiffrey
ЦЗ
3
Cristobal Muñoz
ЦЗ
18
Nicolás Aedo
ЦП
10
Carlos Villanueva
ЦП
28
Javier Quinones
ЦФ
30
Edruan Paredes
ЦФ
Депортес Икике
1
Matías Reyes
ВР
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
7
Joaquin Moya
ЦП
9
Lázaro Romero
ЦФ
31
Iam Gonzalez
ЦФ
17
César González
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
3-5-2
23
8
26
5
2
19
22
11
15
20
21
3-4-3
12
3
6
5
20
21
16
23
11
14
10
21
6
6
21
2
3
3
2
22
18
18
22
11
10
10
11
21
9
9
21
10
17
17
10
16
32
32
16
Остались в запасе
Аудакс Итальяно
Депортес Икике
25
Gonzalo Collao
ВР
28
Javier Quinones
ЦФ
30
Edruan Paredes
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
1
Matías Reyes
ВР
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
7
Joaquin Moya
ЦП
31
Iam Gonzalez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Остались в запасе
25
Gonzalo Collao
ВР
28
Javier Quinones
ЦФ
30
Edruan Paredes
ЦФ
Остались в запасе
1
Matías Reyes
ВР
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
7
Joaquin Moya
ЦП
31
Iam Gonzalez
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Главный тренер
Мигель Рамирес
Статистика матча Аудакс Итальяно - Депортес Икике
1
1
5
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
5
15
Офсайды
2
4
Количество передач
266
384
Сейвы
2
2
Точность передач %
63
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Dione Rissios,
Стадион:
Estadio Municipal de La Florida, La Florida
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Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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