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Кобрелоа
Уачипато
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 7 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
08.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 10 тур
Ньюбленсе
6 : 0
28.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 9 тур
Кобрелоа
0 : 3
22.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 7 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
08.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 10 тур
Уачипато
0 : 4
28.04.2024
Универсидад де Чили
Кубок Либертадорес, 3 тур
Уачипато
0 : 0
25.04.2024
Стронгест
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Кобрелоа - Уачипато
Кобрелоа - Уачипато: обзор матча 19 февраля 2024
Кобрелоа
19.02.2024, понедельник, 02:30
Чили. Примера, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
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Уачипато
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Статистика матча Кобрелоа - Уачипато
2
Желтые карточки
0
2
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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