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Депортес Копиапо
О'Хиггинс
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Копиапо
2 : 0
31.03.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Унион Ла Калера
2 : 3
07.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Копиапо
0 : 1
27.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 9 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
22.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Копиапо
2 : 0
31.03.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 10 тур
О'Хиггинс
2 : 2
27.04.2024
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 9 тур
Кокимбо Унидо
2 : 0
21.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 7 тур
Унион Ла Калера
2 : 3
07.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Депортес Копиапо - О'Хиггинс
Депортес Копиапо - О'Хиггинс: обзор матча 18 февраля 2024
Депортес Копиапо
18.02.2024, воскресенье, 02:30
Чили. Примера, 1 тур
1 : 3
Матч завершен
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О'Хиггинс
52'
T. Figueroa
2'
S. Contreras
6'
O. Bianchi
76'
B. Rabello
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Депортес Копиапо - О'Хиггинс
Матч завершен
84'
Желтая карточка
Simón Contreras
78'
Замена
Esteban Moreira
️️️️➡️️
Bryan Rabello
78'
Замена
Diego Buonanotte
️️️️➡️️
Arnaldo Castillo
76'
ГОЛ! 1:3
Bryan Rabello
Замена
Isaac Díaz
️️️️➡️️
Maximiliano Quinteros
76'
Замена
Marco Medel
️️️️➡️️
Leonardo Pais
76'
Замена
Juan Carlos Gaete
️️️️➡️️
Felipe Reynero
65'
65'
Замена
Camilo Moya
️️️️➡️️
Octavio Bianchi
65'
Замена
Moisés González
️️️️➡️️
Cristóbal Castillo
Пенальти не реализован
Jorge Luna
62'
Желтая карточка
Juan Jose Jaime
60'
ГОЛ! 1:2
Tobías Figueroa
52'
Пенальти не реализован
Maximiliano Quinteros
45'
42'
Желтая карточка
Pedro Navarro
Желтая карточка
Nicolás Vargas
38'
6'
ГОЛ! 0:2
Octavio Bianchi
2'
ГОЛ! 0:1
Simón Contreras
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортес Копиапо
22
Nelson Espinoza
ВР
2
Alvaro Cazula
ЦЗ
15
Diego García
ЦЗ
8
Nicolás Vargas
ЦЗ
23
Juan Jose Jaime
(К)
ЦП
11
Felipe Reynero
ЦП
7
Leonardo Pais
ЦП
9
Tobías Figueroa
ЦП
10
Jorge Luna
ЦП
28
Yerco Oyanedel
ЦФ
29
Maximiliano Quinteros
ЦФ
Главный тренер
Иво Басай
О'Хиггинс
22
Nicolás Peranic
ВР
26
Леонель Мосевич
ЦЗ
14
Juan Ignacio Díaz
ЦЗ
4
Pedro Navarro
ЦЗ
6
Juan Fuentes
(К)
ЦЗ
16
Cristóbal Castillo
ЦП
21
Octavio Bianchi
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
29
Simón Contreras
ЦП
7
Martin Sarrafiore
ЦФ
9
Arnaldo Castillo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мануэль Асконсабаль
Депортес Копиапо
1
Richard Leyton
ВР
6
Francisco Calisto
ЦЗ
20
Yerko González
ЦЗ
17
Byron Nieto
ЦЗ
21
Marco Medel
ЦП
18
Juan Carlos Gaete
ЦФ
31
Isaac Díaz
ЦФ
О'Хиггинс
1
Diego Carreño
ВР
17
Moisés González
ЦЗ
18
Diego Buonanotte
ЦП
30
Joaquín Tapia
ЦП
5
Camilo Moya
ЦП
27
Esteban Moreira
ЦФ
28
Esteban Calderón
ЦФ
3-5-2
22
2
15
8
11
7
9
10
23
29
28
4-4-2
22
14
4
6
26
Мосевич
21
10
29
16
9
7
7
21
21
7
11
18
18
11
29
31
31
29
16
17
17
16
9
18
18
9
21
5
5
21
10
27
27
10
Остались в запасе
Депортес Копиапо
О'Хиггинс
1
Richard Leyton
ВР
6
Francisco Calisto
ЦЗ
20
Yerko González
ЦЗ
17
Byron Nieto
ЦЗ
Главный тренер
Иво Басай
1
Diego Carreño
ВР
30
Joaquín Tapia
ЦП
28
Esteban Calderón
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мануэль Асконсабаль
Остались в запасе
1
Richard Leyton
ВР
6
Francisco Calisto
ЦЗ
20
Yerko González
ЦЗ
17
Byron Nieto
ЦЗ
Остались в запасе
1
Diego Carreño
ВР
30
Joaquín Tapia
ЦП
28
Esteban Calderón
ЦФ
Главный тренер
Иво Басай
Главный тренер
Хуан Мануэль Асконсабаль
Статистика матча Депортес Копиапо - О'Хиггинс
2
2
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
13
13
Офсайды
5
0
Количество передач
410
286
Сейвы
5
3
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Пиеро Маса
Стадион:
Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapo
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Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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