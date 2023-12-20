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Унион Эспаньола
Коло-Коло
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
30 июля 2022, 10:56
1
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
28 июля 2022, 10:00
1
Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
30 июня 2022, 09:41
1
ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса
29 июня 2022, 01:20
2
Палермо назначен главным тренером «Унион Эспаньолы»
14 мая 2016, 17:34
1
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
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Последние матчи
Все
Унион Эспаньола
Коло-Коло
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 10 тур
О'Хиггинс
2 : 2
27.04.2024
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 9 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
22.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 10 тур
Коло-Коло
3 : 1
29.04.2024
Унион Ла Калера
Кубок Либертадорес, 3 тур
Коло-Коло
0 : 0
24.04.2024
Альянса
Чили. Примера, 9 тур
Универсидад Католика
0 : 1
21.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло

Унион Эспаньола - Коло-Коло: обзор матча 18 февраля 2024

Унион Эспаньола
18.02.2024, воскресенье, 00:00
Чили. Примера, 1 тур
0 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Коло-Коло
13' M. Falcón
18' E. Pavez
77' D. Gutiérrez
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Унион Эспаньола - Коло-Коло
Матч завершен
90' +4
Желтая карточка
Артуро Видаль
90' +1
Желтая карточка
César Fuentes
Вторая желтая
Diego González
86'
Замена
Pablo Aránguiz ️️️️➡️️ Bryan Carvallo
79'
77'
ГОЛ! 0:3
Daniel Gutiérrez
76'
Замена
Vicente Pizarro ️️️️➡️️ Marcos Bolados
71'
Замена
César Fuentes ️️️️➡️️ Erick Wiemberg
71'
Замена
Daniel Gutiérrez ️️️️➡️️ Óscar Opazo
Желтая карточка
Pablo Aránguiz
60'
Желтая карточка
Simón Ramírez
52'
46'
Замена
Jeyson Rojas ️️️️➡️️ Cristián Zavala
Замена
Gabriel Norambuena ️️️️➡️️ Bastián Yáñez
46'
Замена
Bastián Roco ️️️️➡️️ José Tiznado
46'
Замена
Simón Ramírez ️️️️➡️️ Nicolás Peñailillo
46'
Замена
Emiliano Vecchio ️️️️➡️️ Valentin Adamo
46'
Желтая карточка
Diego González
45'
Желтая карточка
Bastián Yáñez
36'
18'
ГОЛ! 0:2
Esteban Pavez
13'
ГОЛ! 0:1
Maximiliano Falcón
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Эспаньола
25
Franco Torgnascioli
ВР
22
Bastián Yáñez
ЦЗ
19
Valentin Adamo
ЦЗ
18
Nicolás Peñailillo
ЦЗ
28
Jonathan Villagra
ЦП
11
Ariel Uribe
ЦП
30
José Tiznado
ЦП
29
Stefano Magnasco
ЦП
27
Luis Pavez
(К) ЦП
7
Bryan Carvallo
ЦП
5
Diego González
ЦП
Главный тренер
Мигель Понсе
Коло-Коло
1
Брайан Кортес
ВР
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
37
Maximiliano Falcón
ЦЗ
4
Alan Saldivia
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
16
Óscar Opazo
ЦП
8
Esteban Pavez
(К) ЦП
10
Пабло Парра
АП
5
Leonardo Gil
ЦФ
14
Cristián Zavala
ЦФ
11
Marcos Bolados
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Унион Эспаньола
13
José Martín Ballesteros
ВР
26
Bastián Roco
ЦЗ
16
Simón Ramírez
ЦЗ
10
Emiliano Vecchio
ЦП
17
Felipe Massri
ЦП
8
Pablo Aránguiz
ЦП
24
Gabriel Norambuena
ЦФ
Коло-Коло
30
Fernando de Paul
ВР
2
Jeyson Rojas
ЦЗ
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
15
Emiliano Amor
ЦЗ
34
Vicente Pizarro
ЦП
6
César Fuentes
ЦП
32
Lucas Cepeda
ЦФ
3-5-2
25
22
19
18
29
27
7
5
30
11
28
3-3-1-3
1
Кортес
21
37
4
23
Видаль
16
8
10
Парра
11
14
5
30
26
26
30
18
16
16
18
19
10
10
19
7
8
8
7
22
24
24
22
14
2
2
14
16
3
3
16
11
34
34
11
21
6
6
21
Остались в запасе
Унион Эспаньола
Коло-Коло
13
José Martín Ballesteros
ВР
17
Felipe Massri
ЦП
Главный тренер
Мигель Понсе
30
Fernando de Paul
ВР
15
Emiliano Amor
ЦЗ
32
Lucas Cepeda
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
13
José Martín Ballesteros
ВР
17
Felipe Massri
ЦП
Остались в запасе
30
Fernando de Paul
ВР
15
Emiliano Amor
ЦЗ
32
Lucas Cepeda
ЦФ
Главный тренер
Мигель Понсе
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Унион Эспаньола - Коло-Коло
4
1
2
Всего ударов по воротам
4
13
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
11
Офсайды
1
2
Количество передач
293
615
Сейвы
3
1
Точность передач %
74
87
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Hector Jona, Chile
Стадион:
Santa Laura, Santiago
Чили. Примера
Все
Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
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