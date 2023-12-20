Унион Эспаньола

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В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
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«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
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ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса
Палермо назначен главным тренером «Унион Эспаньолы»
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку