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Ньюбленсе
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Копа Судамерикана, 2 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
12.04.2024
Спортиво Лукеньо
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 10 тур
Ньюбленсе
6 : 0
28.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 10 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
1 : 2
28.04.2024
Кокимбо Унидо
Копа Судамерикана, 3 тур
Кокимбо Унидо
1 : 2
25.04.2024
Расинг Клуб
Чили. Примера, 9 тур
Кокимбо Унидо
2 : 0
21.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Копа Судамерикана, 2 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
12.04.2024
Спортиво Лукеньо
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Расписание матчей
Чили. Примера
Ньюбленсе - Кокимбо Унидо
Ньюбленсе - Кокимбо Унидо: обзор матча 17 февраля 2024
Ньюбленсе
17.02.2024, суббота, 03:30
Чили. Примера, 1 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Кокимбо Унидо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ньюбленсе - Кокимбо Унидо
Матч завершен
90'
+5
Замена
Nicolas Johansen
️️️️➡️️
Andrés Chávez
90'
+2
Замена
Alejandro Azócar
️️️️➡️️
Cristopher Barrera
Замена
Felipe Yáñez
️️️️➡️️
Bayron Oyarzo
90'
+1
Желтая карточка
Alex Valdés
83'
80'
Желтая карточка
Diego Sánchez
Замена
Emanuel Herrera
️️️️➡️️
Manuel Rivera
70'
Замена
Alex Valdés
️️️️➡️️
Ismael Sosa
70'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюбленсе
1
Nicola Pérez
ВР
18
Bernardo Cerezo
ЦЗ
21
Cristopher Medina
ЦЗ
14
Jovany Campusano
ЦЗ
20
Gabriel Graciani
ЦЗ
10
Iván Rozas
ЦП
5
Rafael Caroca
ЦП
28
Manuel Rivera
ЦП
26
Ismael Sosa
ЦФ
12
Patricio Rubio
(К)
ЦФ
7
Bayron Oyarzo
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
Кокимбо Унидо
13
Diego Sánchez
ВР
28
Sebastián Cabrera
ЦЗ
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
3
Manuel Fernández
ЦЗ
5
Dylan Escobar
ЦЗ
26
Cristopher Barrera
ЦП
10
Luciano Cabral
ЦП
8
Alejandro Camargo
ЦП
9
Andrés Chávez
ЦФ
7
Sebastián Galani
(К)
ЦФ
24
Matías Alvarado
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Ньюбленсе
30
Diego Tapia
ВР
24
Felipe Yáñez
ЦЗ
22
Matías Plaza
ЦП
19
Alex Valdés
ЦП
27
Flavio Moya
ЦП
9
Emanuel Herrera
ЦФ
16
Benjamín Araneda
ЦФ
Кокимбо Унидо
1
Miguel Pinto
ВР
17
Francisco Salinas
ЦЗ
20
Jorge Henríquez
ЦП
25
Axel Cortés
ЦП
30
Benjamin Chandia
ЦП
11
Alejandro Azócar
ЦФ
19
Nicolas Johansen
ЦФ
4-3-3
1
18
14
20
21
10
5
28
7
12
26
4-3-3
13
4
3
5
28
26
10
8
24
7
9
7
24
24
7
26
19
19
26
28
9
9
28
26
11
11
26
9
19
19
9
Остались в запасе
Ньюбленсе
Кокимбо Унидо
30
Diego Tapia
ВР
22
Matías Plaza
ЦП
27
Flavio Moya
ЦП
16
Benjamín Araneda
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
1
Miguel Pinto
ВР
17
Francisco Salinas
ЦЗ
20
Jorge Henríquez
ЦП
25
Axel Cortés
ЦП
30
Benjamin Chandia
ЦП
Главный тренер
Фернандо Диас
Остались в запасе
30
Diego Tapia
ВР
22
Matías Plaza
ЦП
27
Flavio Moya
ЦП
16
Benjamín Araneda
ЦФ
Остались в запасе
1
Miguel Pinto
ВР
17
Francisco Salinas
ЦЗ
20
Jorge Henríquez
ЦП
25
Axel Cortés
ЦП
30
Benjamin Chandia
ЦП
Главный тренер
Марио Салас
Главный тренер
Фернандо Диас
Статистика матча Ньюбленсе - Кокимбо Унидо
1
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
16
13
Офсайды
2
2
Количество передач
406
389
Сейвы
2
5
Точность передач %
72
74
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Gonzalez, Chile
Стадион:
Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, Chillan
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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