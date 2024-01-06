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Ле-Пюи
Ренн
«Монако» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:48
0
«Монако» – «Ренн»: прогноз на матч 28 тура Лиги 1, 7 апреля
7 апреля, 10:00
0
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Ренн» (1:0), Мбаппе не реализовал пенальти
4 апреля, 00:04
0
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля, 10:38
0
«ПСЖ» – «Ренн»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Франции, 3 апреля
3 апреля, 09:43
0
«Монако» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:48
0
«Монако» – «Ренн»: прогноз на матч 28 тура Лиги 1, 7 апреля
7 апреля, 10:00
0
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Ренн» (1:0), Мбаппе не реализовал пенальти
4 апреля, 00:04
0
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля, 10:38
0
«ПСЖ» – «Ренн»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Франции, 3 апреля
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Ле-Пюи
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Франция. Кубок, 1/32 финала
Лион-Дюшер
1 : 2
06.01.2024
Ле-Пюи
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ле-Пюи
2 : 1
20.01.2024
Дюнкерк
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ле-Пюи
2 : 1
07.02.2024
Лаваль
Франция. Кубок, 1/4 финала
Ле-Пюи
1 : 3
29.02.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/2 финала
ПСЖ
1 : 0
03.04.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/4 финала
Ле-Пюи
1 : 3
29.02.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ле-Пюи
2 : 1
07.02.2024
Лаваль
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ле-Пюи
2 : 1
20.01.2024
Дюнкерк
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лион-Дюшер
1 : 2
06.01.2024
Ле-Пюи
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
4 : 5
28.04.2024
Брест
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
0 : 3
20.04.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1 : 2
13.04.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
1 : 0
07.04.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/2 финала
ПСЖ
1 : 0
03.04.2024
Ренн

Ле-Пюи - Ренн: обзор матча 29 февраля 2024

Ле-Пюи
29.02.2024, четверг, 22:45
Франция. Кубок, 1/4 финала
1 : 3
Матч завершен
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Ренн
61' B. Adinany
9' А. Теате
49' Б. Бурижо (П)
82' Б. Бурижо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ле-Пюи - Ренн
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Азор Матусива
Замена
Maxence Fournel ️️️️➡️️ Bryan Adinany
85'
Желтая карточка
Virgil Piechocki
82'
82'
ГОЛ! 1:3
Бенжамен Бурижо
77'
Замена
Людовик Бляс ️️️️➡️️ Амин Гуири
Замена
Bourama Diarra ️️️️➡️️ I. Karamoko
73'
70'
Замена
Ибрахим Салах ️️️️➡️️ Десир Дуэ
70'
Замена
Арно Калимуэндо ️️️️➡️️ Мартен Терье
Замена
Virgil Piechocki ️️️️➡️️ Renald Xhemo
65'
Замена
N. Pays ️️️️➡️️ Sadia Diakhabi
64'
ГОЛ! 1:2
Bryan Adinany
61'
Желтая карточка
Sadia Diakhabi
53'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:2
Бенжамен Бурижо
9'
ГОЛ! 0:1
Артур Теате
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Пюи
30
Матис Карвальо
ВР
24
Sadia Diakhabi
ЦЗ
15
Mehdi Beneddine
(К) ЦЗ
5
Anthony Civet
ЦЗ
23
Jesah Ayessa
ЦЗ
11
Tommy Iva
ЦП
22
Renald Xhemo
ЦП
8
Salim Akkal
ЦП
18
Bryan Adinany
ЦФ
10
Jules Meyer
ЦФ
Ренн
1
Готье Гайо
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Артур Теате
ЦЗ
23
Варме Омари
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
8
Батист Сантамария
ОП
6
Азор Матусива
ОП
14
Бенжамен Бурижо
(К) ЦП
33
Десир Дуэ
АП
7
Мартен Терье
ЛВ
10
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ле-Пюи
16
Yanis Maronne
ВР
2
Mathis Royet
ЦЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
13
Bourama Diarra
ЦЗ
29
Elie Maurin
ЦП
25
Virgil Piechocki
ЦП
14
Jordan Alexandre
ЦФ
20
Maxence Fournel
ЦФ
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
4
Кристофер Во
ЦЗ
16
Жануэль Белосян
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
11
Людовик Бляс
АП
34
Ибрахим Салах
ЛВ
99
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Арно Калимуэндо
ЦФ
39
Матис Ламбурд
ЦФ
4-3-2
30
Карвальо
24
5
23
15
11
22
8
10
18
4-2-1-2-1
1
Гайо
17
Дуэ
5
Теате
23
Омари
3
Трюффер
8
Сантамария
6
Матусива
14
Бурижо
33
Дуэ
7
Терье
10
Гуири
13
13
22
25
25
22
18
20
20
18
10
Гуири
11
Бляс
11
Бляс
10
Гуири
33
Дуэ
34
Салах
34
Салах
33
Дуэ
7
Терье
9
Калимуэндо
9
Калимуэндо
7
Терье
Остались в запасе
Ле-Пюи
Ренн
16
Yanis Maronne
ВР
2
Mathis Royet
ЦЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
29
Elie Maurin
ЦП
14
Jordan Alexandre
ЦФ
30
Стив Манданда
ВР
4
Кристофер Во
ЦЗ
16
Жануэль Белосян
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
99
Бертуг Йылдырым
ЦФ
39
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
16
Yanis Maronne
ВР
2
Mathis Royet
ЦЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
29
Elie Maurin
ЦП
14
Jordan Alexandre
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
4
Кристофер Во
ЦЗ
16
Жануэль Белосян
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
99
Бертуг Йылдырым
ЦФ
39
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Ле-Пюи - Ренн
2
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
13
15
Офсайды
1
3
Количество передач
431
436
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
5
1
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Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Франция. Кубок
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Франция. Кубок. Финал
Лион
- : -
25.05.2024
ПСЖ
Франция. Кубок. Финал
Лион
- : -
25.05.2024
ПСЖ
Россия
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