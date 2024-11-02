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Расписание матчей
Эстония. Премиум Лига
Курессааре - Нымме Калью
Курессааре - Нымме Калью: обзор матча 02 ноября 2024
Курессааре
02.11.2024, суббота, 13:30
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Нымме Калью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Курессааре - Нымме Калью
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Курессааре
1 : 1
07.11.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Калью
1 : 0
01.11.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пярну Вапрус
1 : 1
28.10.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Курессааре
0 : 2
18.10.2026
Левадия
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Калью
1 : 0
01.11.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Нымме Юнайтед
3 : 0
17.10.2026
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2025.07.22 13:30
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2025.07.09 08:22
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