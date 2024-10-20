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Расписание матчей
Эстония. Премиум Лига
Пайде - Флора
Пайде - Флора: обзор матча 20 октября 2024
Пайде
20.10.2024, воскресенье, 14:30
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Флора
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Матчи команд
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Пярну Вапрус
0 : 1
31.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
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Таммека
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