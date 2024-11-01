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Расписание матчей
Грузия. Лига Эровнули
Динамо Тб - Иберия 1999
Динамо Тб - Иберия 1999: обзор матча 01 ноября 2024
Динамо Тб
01.11.2024, пятница, 19:00
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
0 : 2
Завершен
Иберия 1999
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Динамо Тб - Иберия 1999
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Мешахте
3 : 0
29.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Мешахте
3 : 0
29.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
1 : 2
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Иберия 1999
- : -
01.12.2026
Динамо Бт
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Самгурали
0 : 1
21.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Спаэри
2 : 2
15.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Иберия 1999
1 : 0
09.11.2026
Гагра
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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Динамо Тб
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