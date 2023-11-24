Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024

Футболист «Ливерпуля» пил водку с болельщиками после выхода сборной на Евро-2024

Отбор Евро-2024. Нидерланды выиграли у Ирландии (1:0)

Определился 10-й участник Евро-2024