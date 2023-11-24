Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
Футболист «Ливерпуля» пил водку с болельщиками после выхода сборной на Евро-2024
Отбор Евро-2024. Нидерланды выиграли у Ирландии (1:0)
Определился 10-й участник Евро-2024
Отбор Евро-2024. Испания выиграла, Грузия упустила победу, несмотря на дубль Хвичи; Азербайджан разгромил Швецию и другие результаты
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
Отбор Евро-2024. Нидерланды выиграли у Ирландии (1:0)
Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты
На матче отбора Евро-2024 поддержали Палестину на фоне военного конфликта с Израилем
Отбор Евро-2024. Нидерланды добились волевой победы в Ирландии (2:1)
Футболист «Ливерпуля» пил водку с болельщиками после выхода сборной на Евро-2024
Определился 10-й участник Евро-2024
Отбор Евро-2024. Испания выиграла, Грузия упустила победу, несмотря на дубль Хвичи; Азербайджан разгромил Швецию и другие результаты
УЕФА оштрафовал Литву за оскорбления в адрес Путина
Отбор Евро-2024. Сербия, Дания, Украина и Словения выиграли свои матчи