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Венгрия
Турция
Опубликована заявка сборной Венгрии на Евро-2024
14 мая, 19:19
0
Прогноз на выход из группы А на Евро-2024
13 мая, 13:08
0
Топ-10 лучших тренеров Евро-2024 по версии FourFourTwo
7 мая, 17:51
0
Все матчи сборной Венгрии на Евро-2024 по футболу
3 апреля, 16:18
0
Все матчи сборной Турции на Евро-2024 по футболу
3 апреля, 14:13
0
Опубликована заявка сборной Венгрии на Евро-2024
14 мая, 19:19
0
Прогноз на выход из группы А на Евро-2024
13 мая, 13:08
0
Топ-10 лучших тренеров Евро-2024 по версии FourFourTwo
7 мая, 17:51
0
Все матчи сборной Венгрии на Евро-2024 по футболу
3 апреля, 16:18
0
Goal опубликовал рейтинг сборных-участников Евро-2024
29 марта, 10:44
1
Все матчи сборной Турции на Евро-2024 по футболу
3 апреля, 14:13
0
Goal опубликовал рейтинг сборных-участников Евро-2024
29 марта, 10:44
1
Австрия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
26 марта, 09:38
0
В Федерации футбола Турции оценили возможность провести матч с Россией
4 января, 13:41
0
Отбор Евро-2024. Хорватия победила Армению и обошла Уэльс, сыгравший вничью с Турцией
22 ноября 2023, 00:41
1
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Последние матчи
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Венгрия
Турция
Товарищеские матчи. Сборные,
Венгрия
1 : 0
22.03.2024
Турция
Товарищеские матчи. Сборные,
Венгрия
2 : 0
26.03.2024
Косово
Товарищеские матчи. Сборные,
Австрия
6 : 1
26.03.2024
Турция
Товарищеские матчи. Сборные,
Венгрия
2 : 0
26.03.2024
Косово
Товарищеские матчи. Сборные,
Венгрия
1 : 0
22.03.2024
Турция
Товарищеские матчи. Сборные,
Австрия
6 : 1
26.03.2024
Турция
Товарищеские матчи. Сборные,
Венгрия
1 : 0
22.03.2024
Турция

Венгрия - Турция: обзор матча 22 марта 2024

Венгрия
22.03.2024, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Турция
48' Д. Собослаи (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Венгрия - Турция
Матч завершен
Желтая карточка
Ласло Кляйнхайзлер
90' +6
Желтая карточка
Жолт Надь
87'
Замена
Ласло Кляйнхайзлер ️️️️➡️️ Роланд Салаи
80'
Замена
Мартин Адам ️️️️➡️️ Бернабеш Варга
80'
77'
Замена
Джан Узун ️️️️➡️️ Кенан Йылдыз
77'
Замена
Керем Актюркоглу ️️️️➡️️ Зеки Челик
77'
Замена
Барыш Йилмаз ️️️️➡️️ Юнус Акгюн
Замена
Мартон Дардаи ️️️️➡️️ Ботонд Балог
67'
61'
Замена
Арда Гюлер ️️️️➡️️ Оркун Кекчю
61'
Замена
Юсуф Языджи ️️️️➡️️ Энес Унал
Замена
Каллум Стайлс ️️️️➡️️ Адам Надь
61'
Замена
Жолт Надь ️️️️➡️️ Милош Керкез
60'
58'
Желтая карточка
Самет Акайдын
ГОЛ с пенальти! 1:0
Доминик Собослаи
48'
Замена
Бендегуз Болла ️️️️➡️️ Лоик Него
46'
27'
Замена
Мерт Мюлдюр ️️️️➡️️ Ридван Йилмаз
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
2
Адам Лэнг
ЦЗ
5
Ботонд Балог
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К) АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
(К) ЦП
24
Юнус Акгюн
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
9
Энес Унал
ЦФ
19
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Венгрия
22
Balázs Tóth
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
23
Мартон Дардаи
ЦЗ
3
Аттила Мокши
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
25
Габор Салаи
ЦЗ
17
Каллум Стайлс
ЛП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
21
Кристофер Хорват
ЦП
22
Балаж Тот
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
24
Зала Ванча
ЛВ
9
Мартин Адам
ЦФ
Турция
23
Угурчан Чакир
ВР
12
Окан Кочук
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
8
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Арда Гюлер
АП
11
Юсуф Языджи
АП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
26
Огуз Айдын
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
25
Джан Узун
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Гулачи
4
Салаи
2
Лэнг
5
Балог
11
Керкез
7
Него
8
Надь
13
Шафер
10
Собослаи
20
Салаи
19
Варга
4-4-2
1
Гюнок
2
Челик
4
Акайдын
15
Кабак
13
Йилмаз
24
Акгюн
6
Кекчю
16
Юкшек
10
Чалханоглу
19
Йылдыз
9
Унал
5
Балог
23
Дардаи
23
Дардаи
5
Балог
7
Него
14
Болла
14
Болла
7
Него
11
Керкез
18
Надь
18
Надь
11
Керкез
8
Надь
17
Стайлс
17
Стайлс
8
Надь
20
Салаи
15
Кляйнхайзлер
15
Кляйнхайзлер
20
Салаи
19
Варга
9
Адам
9
Адам
19
Варга
13
Йилмаз
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
13
Йилмаз
6
Кекчю
17
Гюлер
17
Гюлер
6
Кекчю
9
Унал
11
Языджи
11
Языджи
9
Унал
24
Акгюн
21
Йилмаз
21
Йилмаз
24
Акгюн
2
Челик
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
2
Челик
19
Йылдыз
25
Узун
25
Узун
19
Йылдыз
Остались в запасе
Венгрия
Турция
22
Balázs Tóth
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Аттила Мокши
ЦЗ
25
Габор Салаи
ЦЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
21
Кристофер Хорват
ЦП
22
Балаж Тот
ЦП
24
Зала Ванча
ЛВ
Главный тренер
Марко Росси
23
Угурчан Чакир
ВР
12
Окан Кочук
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
8
Ирфан Кахведжи
ЦП
26
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
22
Balázs Tóth
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Аттила Мокши
ЦЗ
25
Габор Салаи
ЦЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
21
Кристофер Хорват
ЦП
22
Балаж Тот
ЦП
24
Зала Ванча
ЛВ
Остались в запасе
23
Угурчан Чакир
ВР
12
Окан Кочук
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
8
Ирфан Кахведжи
ЦП
26
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Венгрия - Турция
2
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
11
12
Офсайды
1
3
Количество передач
442
505
Сейвы
7
4
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Бартош Франковски (Торунь)
Стадион:
Пушкаш Арена
Товарищеские матчи. Сборные
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Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.05.2024
Сент-Винсент и Гренадины
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
- : -
01.06.2024
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
- : -
01.06.2024
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.05.2024
Сент-Винсент и Гренадины
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
- : -
01.06.2024
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
- : -
01.06.2024
Уругвай
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