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Токио Верди
Урава Рэд Даймондс
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
19 декабря 2023, 22:55
0
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
15 декабря 2023, 19:26
0
Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
21 ноября 2023, 13:04
1
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
5 ноября 2023, 09:38
1
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
19 декабря 2023, 22:55
0
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
15 декабря 2023, 19:26
0
Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
21 ноября 2023, 13:04
1
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
5 ноября 2023, 09:38
1
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Последние матчи
Все
Токио Верди
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Санфречче Хиросима
2 : 0
23.02.2024
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Токио Верди
1 : 2
25.02.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 2 тур
Урава Рэд Даймондс
1 : 1
03.03.2024
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 3 тур
Сересо Осака
2 : 1
09.03.2024
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 3 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
0 : 1
10.03.2024
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 5 тур
Токио Верди
2 : 2
29.03.2024
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 4 тур
Токио Верди
2 : 2
16.03.2024
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 3 тур
Сересо Осака
2 : 1
09.03.2024
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 2 тур
Урава Рэд Даймондс
1 : 1
03.03.2024
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 1 тур
Токио Верди
1 : 2
25.02.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 5 тур
Урава Рэд Даймондс
2 : 1
30.03.2024
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 4 тур
Сенан Бельмаре
4 : 4
17.03.2024
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 3 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
0 : 1
10.03.2024
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 2 тур
Урава Рэд Даймондс
1 : 1
03.03.2024
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 1 тур
Санфречче Хиросима
2 : 0
23.02.2024
Урава Рэд Даймондс

Токио Верди - Урава Рэд Даймондс - 19 октября 2024

Токио Верди
19.10.2024, суббота, 00:00
Япония. Джей-лига, 34 тур
- : -
Не начался
Урава Рэд Даймондс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Токио Верди - Урава Рэд Даймондс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Япония. Джей-лига
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Текущие
Будущие
Япония. Джей-лига, 6 тур
Касива Рейсол
- : -
03.04.2024
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 6 тур
Матида Зельвия
- : -
03.04.2024
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 6 тур
Йокогама Маринос
- : -
03.04.2024
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 6 тур
Сенан Бельмаре
- : -
03.04.2024
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 6 тур
Джубило Ивата
- : -
03.04.2024
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 6 тур
Касива Рейсол
- : -
03.04.2024
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 6 тур
Матида Зельвия
- : -
03.04.2024
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 6 тур
Йокогама Маринос
- : -
03.04.2024
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 6 тур
Сенан Бельмаре
- : -
03.04.2024
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 6 тур
Джубило Ивата
- : -
03.04.2024
Альбирекс Ниигата
Россия
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