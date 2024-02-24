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Касива Рейсол
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 1 тур
Матида Зельвия
1 : 1
24.02.2024
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 1 тур
Касива Рейсол
1 : 1
25.02.2024
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 2 тур
Виссел Кобе
0 : 1
02.03.2024
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 2 тур
Нагоя Грампус
0 : 1
02.03.2024
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 3 тур
Джубило Ивата
0 : 1
09.03.2024
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 4 тур
Касива Рейсол
0 : 2
16.03.2024
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 3 тур
Джубило Ивата
0 : 1
09.03.2024
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 2 тур
Виссел Кобе
0 : 1
02.03.2024
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 1 тур
Касива Рейсол
1 : 1
25.02.2024
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 4 тур
Хоккайдо Консадоле Саппоро
0 : 2
16.03.2024
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 3 тур
Матида Зельвия
1 : 0
09.03.2024
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 2 тур
Нагоя Грампус
0 : 1
02.03.2024
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 1 тур
Матида Зельвия
1 : 1
24.02.2024
Гамба Осака
Главная
Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Касива Рейсол - Матида Зельвия
Касива Рейсол - Матида Зельвия - 19 октября 2024
Касива Рейсол
19.10.2024, суббота, 00:00
Япония. Джей-лига, 34 тур
- : -
Не начался
Матида Зельвия
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Касива Рейсол - Матида Зельвия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Япония. Джей-лига
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Текущие
Будущие
Япония. Джей-лига, 5 тур
Токио Верди
- : -
29.03.2024
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 5 тур
Санфречче Хиросима
- : -
30.03.2024
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 5 тур
Альбирекс Ниигата
- : -
30.03.2024
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 5 тур
Виссел Кобе
- : -
30.03.2024
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Япония. Джей-лига, 5 тур
Касима Антлерс
- : -
30.03.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 5 тур
Токио Верди
- : -
29.03.2024
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 5 тур
Санфречче Хиросима
- : -
30.03.2024
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 5 тур
Альбирекс Ниигата
- : -
30.03.2024
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 5 тур
Виссел Кобе
- : -
30.03.2024
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Япония. Джей-лига, 5 тур
Касима Антлерс
- : -
30.03.2024
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