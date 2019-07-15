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Касима Антлерс
Ависпа Фукуока
«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе
15 июля 2019, 19:39
5
КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место
22 декабря 2018, 18:22
5
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик
19 декабря 2018, 21:22
5
Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом»
15 декабря 2018, 18:07
5
Определились все участники клубного чемпионата мира-2018
10 декабря 2018, 08:21
4
«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе
15 июля 2019, 19:39
5
КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место
22 декабря 2018, 18:22
5
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик
19 декабря 2018, 21:22
5
Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом»
15 декабря 2018, 18:07
5
Определились все участники клубного чемпионата мира-2018
10 декабря 2018, 08:21
4
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Последние матчи
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Касима Антлерс
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 1 тур
Нагоя Грампус
0 : 3
23.02.2024
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Ависпа Фукуока
0 : 0
24.02.2024
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Япония. Джей-лига, 2 тур
Йокогама Маринос
0 : 1
01.03.2024
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 2 тур
Касима Антлерс
1 : 1
02.03.2024
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 3 тур
Матида Зельвия
1 : 0
09.03.2024
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 4 тур
Касима Антлерс
2 : 1
17.03.2024
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 3 тур
Матида Зельвия
1 : 0
09.03.2024
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 2 тур
Касима Антлерс
1 : 1
02.03.2024
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 1 тур
Нагоя Грампус
0 : 3
23.02.2024
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 4 тур
Ависпа Фукуока
1 : 3
16.03.2024
Токио
Япония. Джей-лига, 3 тур
Ависпа Фукуока
1 : 1
09.03.2024
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 2 тур
Йокогама Маринос
0 : 1
01.03.2024
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 1 тур
Ависпа Фукуока
0 : 0
24.02.2024
Хоккайдо Консадоле Саппоро

Касима Антлерс - Ависпа Фукуока - 19 октября 2024

Касима Антлерс
19.10.2024, суббота, 00:00
Япония. Джей-лига, 34 тур
- : -
Не начался
Ависпа Фукуока
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Касима Антлерс - Ависпа Фукуока
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Япония. Джей-лига
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Текущие
Будущие
Япония. Джей-лига, 5 тур
Токио Верди
- : -
29.03.2024
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 5 тур
Санфречче Хиросима
- : -
30.03.2024
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 5 тур
Альбирекс Ниигата
- : -
30.03.2024
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 5 тур
Виссел Кобе
- : -
30.03.2024
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Япония. Джей-лига, 5 тур
Касима Антлерс
- : -
30.03.2024
Джубило Ивата
Япония. Джей-лига, 5 тур
Токио Верди
- : -
29.03.2024
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 5 тур
Санфречче Хиросима
- : -
30.03.2024
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 5 тур
Альбирекс Ниигата
- : -
30.03.2024
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 5 тур
Виссел Кобе
- : -
30.03.2024
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Япония. Джей-лига, 5 тур
Касима Антлерс
- : -
30.03.2024
Джубило Ивата
Россия
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