Санфречче Хиросима

Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
«Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 36-м в карьере
Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга
«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 35-м в карьере
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
«Арсенал» может подписать японца Асано
Клубный ЧМ. «Хиросима Санфречче» – обладатель бронзовых медалей
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Клубный ЧМ. «Ривер Плейт» обыграл «Хиросима Санфречче» и вышел в финал
Матчи клубного ЧМ. Смотреть онлайн
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
«Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 36-м в карьере
Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга
«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 35-м в карьере
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги