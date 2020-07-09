Санфречче Хиросима

Официально: «Ростов» договорился о переходе японца Хасимото
«Ростов» интересуется полузащитником «Токио» Хасимото
«Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет
Тотти может продолжить карьеру в Японии
«Арсенал» может подписать японца Асано
«Арсенал» может подписать японца Асано
Клубный ЧМ. «Хиросима Санфречче» – обладатель бронзовых медалей
«Хиросима Санфречче» – «Гуанчжоу Эвергранд». Смотреть онлайн
Клубный ЧМ. «Ривер Плейт» обыграл «Хиросима Санфречче» и вышел в финал
Матчи клубного ЧМ. Смотреть онлайн
Официально: «Ростов» договорился о переходе японца Хасимото
«Ростов» интересуется полузащитником «Токио» Хасимото
«Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет
Тотти может продолжить карьеру в Японии