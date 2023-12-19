Матида Зельвия

КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»