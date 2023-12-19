Касима Антлерс

КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе
КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик
Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом»
Определились все участники клубного чемпионата мира-2018
КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»