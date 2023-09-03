Японские болельщики аплодировали каждому касанию Месси в товарищеском матче
Иньеста увиделся с Месси и другими экс-игроками «Барселоны»
Мата покинул «Виссел Кобе», проведя 1 матч за 4 месяца
«Виссел Кобе» подписал 35-летнего чемпиона мира и Европы
35-летний Хуан Мата выбрал новый клуб
Японские болельщики аплодировали каждому касанию Месси в товарищеском матче
Иньеста увиделся с Месси и другими экс-игроками «Барселоны»
Мата покинул «Виссел Кобе», проведя 1 матч за 4 месяца
«Виссел Кобе» подписал 35-летнего чемпиона мира и Европы
35-летний Хуан Мата выбрал новый клуб
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в японский клуб «Нагоя Грампус»
Вагнер Лав и Жо провели совместную тренировку
Жо продолжит карьеру в Японии