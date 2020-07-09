Касима Антлерс

Официально: «Ростов» договорился о переходе японца Хасимото
«Ростов» интересуется полузащитником «Токио» Хасимото
«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе
«Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет
КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место
«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе
КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик
Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом»
Определились все участники клубного чемпионата мира-2018
Официально: «Ростов» договорился о переходе японца Хасимото
«Ростов» интересуется полузащитником «Токио» Хасимото
«Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет
Тотти может продолжить карьеру в Японии