Санфречче Хиросима

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Японские болельщики аплодировали каждому касанию Месси в товарищеском матче
Иньеста увиделся с Месси и другими экс-игроками «Барселоны»
Мата покинул «Виссел Кобе», проведя 1 матч за 4 месяца
«Виссел Кобе» подписал 35-летнего чемпиона мира и Европы
35-летний Хуан Мата выбрал новый клуб