Сенан Бельмаре

Японский футболист сделал покер за 21 минуту: игра защитников не выдерживает никакой критики
Официально: «Ростов» договорился о переходе японца Хасимото
«Ростов» интересуется полузащитником «Токио» Хасимото
«Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет
Тотти может продолжить карьеру в Японии
Японский футболист сделал покер за 21 минуту: игра защитников не выдерживает никакой критики
Официально: «Ростов» договорился о переходе японца Хасимото
«Ростов» интересуется полузащитником «Токио» Хасимото
«Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет
Тотти может продолжить карьеру в Японии