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Сересо Осака
Урава Рэд Даймондс
КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
19 декабря 2023, 22:55
0
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
15 декабря 2023, 19:26
0
Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
21 ноября 2023, 13:04
1
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
5 ноября 2023, 09:38
1
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
8 августа 2023, 15:17
2
КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
19 декабря 2023, 22:55
0
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
15 декабря 2023, 19:26
0
Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
21 ноября 2023, 13:04
1
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
5 ноября 2023, 09:38
1
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
8 августа 2023, 15:17
2
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Сересо Осака
Урава Рэд Даймондс

Сересо Осака - Урава Рэд Даймондс - 15 июня 2024

Сересо Осака
15.06.2024, суббота, 13:00
Япония. Джей-лига, 18 тур
- : -
Не начался
Урава Рэд Даймондс
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сересо Осака - Урава Рэд Даймондс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Япония. Джей-лига
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Будущие
Япония. Джей-лига, 1 тур
Санфречче Хиросима
- : -
23.02.2024
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Нагоя Грампус
- : -
23.02.2024
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Джубило Ивата
- : -
24.02.2024
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 1 тур
Ависпа Фукуока
- : -
24.02.2024
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Япония. Джей-лига, 1 тур
Саган Тосу
- : -
24.02.2024
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 1 тур
Санфречче Хиросима
- : -
23.02.2024
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Нагоя Грампус
- : -
23.02.2024
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Джубило Ивата
- : -
24.02.2024
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 1 тур
Ависпа Фукуока
- : -
24.02.2024
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Япония. Джей-лига, 1 тур
Саган Тосу
- : -
24.02.2024
Альбирекс Ниигата
Россия
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