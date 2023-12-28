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0
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11 января 2021, 10:29
3
Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга
3 сентября 2020, 16:47
6
«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 35-м в карьере
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2
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
24 ноября 2018, 13:20
3
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
«Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 36-м в карьере
11 января 2021, 10:29
3
Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга
3 сентября 2020, 16:47
6
«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 35-м в карьере
11 января 2020, 13:13
2
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
24 ноября 2018, 13:20
3
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Йокогама Маринос
Матида Зельвия

Йокогама Маринос - Матида Зельвия - 15 июня 2024

Йокогама Маринос
15.06.2024, суббота, 10:00
Япония. Джей-лига, 18 тур
- : -
Не начался
Матида Зельвия
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Йокогама Маринос - Матида Зельвия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Япония. Джей-лига
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Япония. Джей-лига, 1 тур
Санфречче Хиросима
- : -
23.02.2024
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Нагоя Грампус
- : -
23.02.2024
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Джубило Ивата
- : -
24.02.2024
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 1 тур
Ависпа Фукуока
- : -
24.02.2024
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Япония. Джей-лига, 1 тур
Саган Тосу
- : -
24.02.2024
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 1 тур
Санфречче Хиросима
- : -
23.02.2024
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Нагоя Грампус
- : -
23.02.2024
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Джубило Ивата
- : -
24.02.2024
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 1 тур
Ависпа Фукуока
- : -
24.02.2024
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Япония. Джей-лига, 1 тур
Саган Тосу
- : -
24.02.2024
Альбирекс Ниигата
Россия
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