Урава Рэд Даймондс

Японские болельщики аплодировали каждому касанию Месси в товарищеском матче
Иньеста увиделся с Месси и другими экс-игроками «Барселоны»
Мата покинул «Виссел Кобе», проведя 1 матч за 4 месяца
КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
Японские болельщики аплодировали каждому касанию Месси в товарищеском матче
Иньеста увиделся с Месси и другими экс-игроками «Барселоны»
Мата покинул «Виссел Кобе», проведя 1 матч за 4 месяца
«Виссел Кобе» подписал 35-летнего чемпиона мира и Европы
35-летний Хуан Мата выбрал новый клуб