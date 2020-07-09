Официально: «Ростов» договорился о переходе японца Хасимото
«Ростов» интересуется полузащитником «Токио» Хасимото
«Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в японский клуб «Нагоя Грампус»
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в японский клуб «Нагоя Грампус»
Вагнер Лав и Жо провели совместную тренировку
Жо продолжит карьеру в Японии
Официально: «Ростов» договорился о переходе японца Хасимото
«Ростов» интересуется полузащитником «Токио» Хасимото
«Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет
Тотти может продолжить карьеру в Японии