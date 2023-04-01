Японский футболист сделал покер за 21 минуту: игра защитников не выдерживает никакой критики
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в японский клуб «Нагоя Грампус»
Вагнер Лав и Жо провели совместную тренировку
Жо продолжит карьеру в Японии
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в японский клуб «Нагоя Грампус»
Вагнер Лав и Жо провели совместную тренировку
Жо продолжит карьеру в Японии
Японский футболист сделал покер за 21 минуту: игра защитников не выдерживает никакой критики