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Сенан Бельмаре
Матида Зельвия
Японский футболист сделал покер за 21 минуту: игра защитников не выдерживает никакой критики
1 апреля 2023, 14:43
2
Японский футболист сделал покер за 21 минуту: игра защитников не выдерживает никакой критики
1 апреля 2023, 14:43
2
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Япония. Джей-лига
Сенан Бельмаре - Матида Зельвия
Сенан Бельмаре - Матида Зельвия - 11 мая 2024
Сенан Бельмаре
11.05.2024, суббота, 09:00
Япония. Джей-лига, 13 тур
- : -
Не начался
Матида Зельвия
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сенан Бельмаре - Матида Зельвия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Япония. Джей-лига
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Япония. Джей-лига, 1 тур
Санфречче Хиросима
- : -
23.02.2024
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Нагоя Грампус
- : -
23.02.2024
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Джубило Ивата
- : -
24.02.2024
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 1 тур
Ависпа Фукуока
- : -
24.02.2024
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Япония. Джей-лига, 1 тур
Саган Тосу
- : -
24.02.2024
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 1 тур
Санфречче Хиросима
- : -
23.02.2024
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Нагоя Грампус
- : -
23.02.2024
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 1 тур
Джубило Ивата
- : -
24.02.2024
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 1 тур
Ависпа Фукуока
- : -
24.02.2024
Хоккайдо Консадоле Саппоро
Япония. Джей-лига, 1 тур
Саган Тосу
- : -
24.02.2024
Альбирекс Ниигата
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