Урава Рэд Даймондс

Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
«Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 36-м в карьере
Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга
«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 35-м в карьере
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги