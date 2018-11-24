Санфречче Хиросима

Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в японский клуб «Нагоя Грампус»
Вагнер Лав и Жо провели совместную тренировку
Жо продолжит карьеру в Японии
«Арсенал» может подписать японца Асано
«Арсенал» может подписать японца Асано
Клубный ЧМ. «Хиросима Санфречче» – обладатель бронзовых медалей
«Хиросима Санфречче» – «Гуанчжоу Эвергранд». Смотреть онлайн
Клубный ЧМ. «Ривер Плейт» обыграл «Хиросима Санфречче» и вышел в финал
Матчи клубного ЧМ. Смотреть онлайн
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в японский клуб «Нагоя Грампус»
Вагнер Лав и Жо провели совместную тренировку
Жо продолжит карьеру в Японии