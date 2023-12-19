КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
Официально: «Ростов» договорился о переходе японца Хасимото
«Ростов» интересуется полузащитником «Токио» Хасимото
«Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет
Тотти может продолжить карьеру в Японии
КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»