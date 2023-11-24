Футболист «Ливерпуля» пил водку с болельщиками после выхода сборной на Евро-2024

Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии

Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024

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Отбор Евро-2024. Испания выиграла, Грузия упустила победу, несмотря на дубль Хвичи; Азербайджан разгромил Швецию и другие результаты

Футболист «Ливерпуля» пил водку с болельщиками после выхода сборной на Евро-2024

Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024

Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии

Косово – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023

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