Бостон Ривер

Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая
Суарес попрощался с «Насьоналем». Он выиграл с командой чемпионат Уругвая
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
«Динамо» опередило три клуба Примеры в борьбе за Маричала («Чемпионат»)
Агент Маричала ответил на слухи о переговорах с «Динамо»
Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая
Суарес попрощался с «Насьоналем». Он выиграл с командой чемпионат Уругвая
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
«Динамо» опередило три клуба Примеры в борьбе за Маричала («Чемпионат»)
Агент Маричала ответил на слухи о переговорах с «Динамо»