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«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
25 апреля 2023, 14:22
1
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
31 октября 2022, 09:46
1
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
13 июля 2022, 01:09
1
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
7 мая 2020, 15:57
1
Примера. «Атлетико» перед встречей с «Ливерпулем» сыграл вничью в Валенсии, Черышев вышел на замену
15 февраля 2020, 00:51
4
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
25 апреля 2023, 14:22
1
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
31 октября 2022, 09:46
1
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
13 июля 2022, 01:09
1
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
7 мая 2020, 15:57
1
Примера. «Атлетико» перед встречей с «Ливерпулем» сыграл вничью в Валенсии, Черышев вышел на замену
15 февраля 2020, 00:51
4
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Прогресо - Ливерпуль - 20 апреля 2024

Прогресо
20.04.2024, суббота, 00:00
Уругвай. Примера, 10 тур
- : -
Не начался
Ливерпуль
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Прогресо - Ливерпуль
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
0
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Уругвай. Примера
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Будущие
Уругвай. Примера, 1 тур
Насьональ
- : -
17.02.2024
Ривер Плэйт
Уругвай. Примера, 1 тур
Феникс
- : -
17.02.2024
Данубио
Уругвай. Примера, 1 тур
Мирамар Мисьонес
- : -
18.02.2024
Прогресо
Уругвай. Примера, 1 тур
Депортиво Мальдонадо
- : -
18.02.2024
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Серро
- : -
18.02.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 1 тур
Насьональ
- : -
17.02.2024
Ривер Плэйт
Уругвай. Примера, 1 тур
Феникс
- : -
17.02.2024
Данубио
Уругвай. Примера, 1 тур
Мирамар Мисьонес
- : -
18.02.2024
Прогресо
Уругвай. Примера, 1 тур
Депортиво Мальдонадо
- : -
18.02.2024
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Серро
- : -
18.02.2024
Монтевидео Уондерерс
Россия
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