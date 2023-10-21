Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая

Суарес попрощался с «Насьоналем». Он выиграл с командой чемпионат Уругвая

Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф

«Динамо» опередило три клуба Примеры в борьбе за Маричала («Чемпионат»)