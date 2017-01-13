Рампла Хуниорс

Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за местоположения клуба вблизи украинской границы
Названа сумма, которую «Ростов» заплатит за игрока «Пеньяроля»
«Ростов» согласовал трансфер уругвайского опорника
«Ростов» сделал предложение по трансферу уругвайского полузащитника
«Барселона» хочет купить уругвайца Альвареса, которым интересуется «Зенит»
Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за местоположения клуба вблизи украинской границы
Названа сумма, которую «Ростов» заплатит за игрока «Пеньяроля»
«Ростов» согласовал трансфер уругвайского опорника
«Ростов» сделал предложение по трансферу уругвайского полузащитника
«Барселона» хочет купить уругвайца Альвареса, которым интересуется «Зенит»