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Монтевидео Уондерерс
Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая
21 октября 2023, 11:11
0
Суарес попрощался с «Насьоналем». Он выиграл с командой чемпионат Уругвая
7 ноября 2022, 07:56
1
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
31 октября 2022, 09:46
1
«Динамо» опередило три клуба Примеры в борьбе за Маричала («Чемпионат»)
27 августа 2022, 15:31
1
Агент Маричала ответил на слухи о переговорах с «Динамо»
27 августа 2022, 14:37
1
Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая
21 октября 2023, 11:11
0
Суарес попрощался с «Насьоналем». Он выиграл с командой чемпионат Уругвая
7 ноября 2022, 07:56
1
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
31 октября 2022, 09:46
1
«Динамо» опередило три клуба Примеры в борьбе за Маричала («Чемпионат»)
27 августа 2022, 15:31
1
Агент Маричала ответил на слухи о переговорах с «Динамо»
27 августа 2022, 14:37
1
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Монтевидео Уондерерс

Насьональ - Монтевидео Уондерерс - 02 марта 2024

Насьональ
02.03.2024, суббота, 00:00
Уругвай. Примера, 3 тур
- : -
Не начался
Монтевидео Уондерерс
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Насьональ - Монтевидео Уондерерс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Уругвай. Примера
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Будущие
Уругвай. Примера, 1 тур
Насьональ
- : -
17.02.2024
Ривер Плэйт
Уругвай. Примера, 1 тур
Феникс
- : -
17.02.2024
Данубио
Уругвай. Примера, 1 тур
Мирамар Мисьонес
- : -
18.02.2024
Прогресо
Уругвай. Примера, 1 тур
Депортиво Мальдонадо
- : -
18.02.2024
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Серро
- : -
18.02.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 1 тур
Насьональ
- : -
17.02.2024
Ривер Плэйт
Уругвай. Примера, 1 тур
Феникс
- : -
17.02.2024
Данубио
Уругвай. Примера, 1 тур
Мирамар Мисьонес
- : -
18.02.2024
Прогресо
Уругвай. Примера, 1 тур
Депортиво Мальдонадо
- : -
18.02.2024
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Серро
- : -
18.02.2024
Монтевидео Уондерерс
Россия
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