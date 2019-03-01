Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Рампла Хуниорс
Дефенсор Спортинг
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
1 марта 2019, 19:32
4
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
1 марта 2019, 19:32
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Рампла Хуниорс
Дефенсор Спортинг
Кубок Либертадорес, 1 раунд
Академика Пуэрто-Кабельо
3 : 2
07.02.2024
Дефенсор Спортинг
Кубок Либертадорес, 1 раунд
Академика Пуэрто-Кабельо
3 : 2
07.02.2024
Дефенсор Спортинг

Рампла Хуниорс - Дефенсор Спортинг - 17 февраля 2024

Рампла Хуниорс
17.02.2024, суббота, 00:00
Уругвай. Примера, 1 тур
0 : 0
Перенесен на неопределенный срок
Дефенсор Спортинг
Матч
Протокол
Статистика
Таблица
Комментарии
Статистика матча Рампла Хуниорс - Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера
Все
Текущие
Будущие
Уругвай. Примера, 1 тур
Насьональ
- : -
17.02.2024
Ривер Плэйт
Уругвай. Примера, 1 тур
Феникс
- : -
17.02.2024
Данубио
Уругвай. Примера, 1 тур
Мирамар Мисьонес
- : -
18.02.2024
Прогресо
Уругвай. Примера, 1 тур
Депортиво Мальдонадо
- : -
18.02.2024
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Серро
- : -
18.02.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 1 тур
Насьональ
- : -
17.02.2024
Ривер Плэйт
Уругвай. Примера, 1 тур
Феникс
- : -
17.02.2024
Данубио
Уругвай. Примера, 1 тур
Мирамар Мисьонес
- : -
18.02.2024
Прогресо
Уругвай. Примера, 1 тур
Депортиво Мальдонадо
- : -
18.02.2024
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Серро
- : -
18.02.2024
Монтевидео Уондерерс
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+