ЦСКА (мол)

3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
Определилась тройка призеров МФЛ
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
ЦСКА обыграл молодежку с Щенниковым и Заболотным в двухсторонке
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
Определилась тройка призеров МФЛ
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
ЦСКА обыграл молодежку с Щенниковым и Заболотным в двухсторонке
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории