Рубин (мол)

Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
Защитник Зотов покинул «Рубин»
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
Защитник Зотов покинул «Рубин»
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»