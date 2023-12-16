Рубин (мол)

Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»

Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»